Подкормка персика весной: чем и как удобрять для плодовитости

Чтобы персик приносил хорошие плоды, ему нужен особый уход и условия. Ведь это дерево когда-то было завезено из южных стран. Также этот фрукт нуждается в сбалансированной подкормке в правильный период. Читай, чем подкормить персик весной.

Подкормка персика весной: когда и какие удобрения вносить

Прежде всего, что нужно знать — персик не подкармливают в первый год роста. Если ты посадил (-а) дерево осенью, первые удобрения нужно вносить через полтора года, если посадил (-а) весной — на второй год.

Первую подкормку персика весной следует проводить с началом вегетации и пробуждением почек. Для активного роста побегов следует применить карбамид (40 г на 10 л).

Второй раз удобрения для этого дерева нужно вносить в период перед цветением или непосредственно после него. Для такой подкормки подойдут фосфорные удобрения. Это вещество необходимо для повышения сахаристости нектара, оплодотворения цветков и формирования завязи.

Источником фосфора может быть корневая подкормка, для этого нужно сделать раствор: 20-30 г простого суперфосфата развести в 10 л воды или 15-20 г монофосфата калия развести в 10 л воды.

Если ты хочешь подкормить персик по листу, то можно взять водорастворимые высокофосфорные удобрения. Они быстро и эффективно ликвидируют фосфорное голодание растений. Кроме этого, во время цветения персик остро нуждается в боре и цинке. Их источник — Хелатин бор и хелат цинка.

Как проводить подкормку персика: советы

Запомни, что удобрения лучше вносить после полива или дождя во избежание ожогов корневой системы. Если боишься попечь корни, то используй внекорневую подкормку.

Важно не перекормить персик азотными удобрениями во избежание загущения кроны и снижения урожайности.

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