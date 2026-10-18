Что есть перед углеводами для контроля сахара: ученые назвали лучший продукт

Одна из самых сложных задач для людей с диабетом — удержать уровень сахара в норме после обеда, особенно если в меню есть углеводы. Однако новое исследование дает надежду: оказывается, значение имеет не только то, что лежит в вашей тарелке, но и то, в каком порядке вы это едите.

Как работает последовательность приема пищи

В исследовании, опубликованном в научном журнале Diabetes, ученые выяснили: если лабораторным мышам давать оливковое масло непосредственно перед порцией глюкозы, скачок уровня сахара в их крови после еды значительно снижается.

Наши выводы свидетельствуют о том, что порядок, в котором питательные вещества попадают в кишечник, может запускать скоординированную гормонально-нервную реакцию, которая изменяет скорость доставки глюкозы из желудка в кишечник, — объясняет ведущий автор исследования, эндокринолог Дайсуке Ябе из Киотского университета.

Хотя эти результаты пока подтверждены только на грызунах, наука уже давно присматривается к так называемой последовательности приема пищи (meal-sequencing). Это новый подход в диетологии для лечения ожирения и диабета. Предыдущие данные уже доказывали: если сначала съесть овощи или продукты, богатые белком или жиром, и только потом перейти к углеводам — уровень сахара будет ниже.

Почему так происходит? Есть два главных объяснения:

Замедление пищеварения. Определенные питательные вещества тормозят процесс опорожнения желудка. Еда медленнее перемещается в тонкий кишечник, а значит, глюкоза не так резко всасывается в кровь;

Гормональный всплеск. Потребление жиров перед углеводами стимулирует выделение GLP-1 — гормона, который подавляет аппетит и повышает уровень инсулина. К слову, именно действие этого гормона имитируют популярные лекарства для похудения и диабета, такие как Оземпик.

Суть эксперимента: масло побеждает

Чтобы глубже изучить этот механизм, команда доктора Ябе провела эксперимент на мышах после их ночного голодания. Животных разделили на три группы:

Первая получила оливковое масло за 15 минут до глюкозы;

Вторая сначала съела глюкозу, а затем масло;

Третья (контрольная) получила воду перед порцией глюкозы.

Анализы показали, что мыши из первой группы (масло сначала) имели значительно более низкий уровень сахара на 15-й и 30-й минутах после приема пищи. Хотя через час этот эффект постепенно исчезал.

Кроме того, у них зафиксировали замедленное опорожнение желудка и более высокий уровень важных гормонов — глюкагона, GIP и GLP-1.

Интересно, что ученые тестировали не только оливковое масло. Грызунам давали льняное, кокосовое и рыбий жир, а также свиное сало. Оливковое масло показало себя лучше всего в вопросе контроля сахара, хотя льняное масло и сало в некоторых показателях были близки к нему.

Такой же позитивный эффект наблюдался и в экспериментах с мышами, больными диабетом. То есть оливковое масло работает даже тогда, когда способность организма вырабатывать собственный инсулин существенно снижена.

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Секрет в нервах и гормонах

Чтобы понять, что именно стоит за этим феноменом, исследователи блокировали животным гормональные пути и перерезали блуждающий нерв. Оказалось, что когда нарушена работа и нервов, и гормонов — оливковое масло теряет свою магическую способность снижать сахар.

То есть успех заключается в командной работе организма.

Эффект, кажется, включает интегрированный эндокринно-нервный ответ, а не действие одного гормона, — подчеркивают авторы исследования. — Эти наблюдения свидетельствуют о том, что раннее распознавание питательных веществ активирует скоординированные эндокринные реакции, которые способствуют замедлению опорожнения желудка и ограничению колебаний уровня глюкозы.

Ученые подчеркивают: если съесть глюкозу первой, ее быстрое всасывание блокирует способность поджелудочной железы правильно реагировать на жиры. Именно поэтому порядок имеет ключевое значение.

Что это значит для людей

Пока рано гарантировать, что этот метод на 100% сработает на людях с такой же эффективностью. Впереди еще ряд клинических испытаний. Однако это исследование дает ученым простой и доступный ингредиент для будущих тестов на пациентах.

— Наша группа давно интересуется практическими диетическими подходами, которых люди могут придерживаться в повседневной жизни. Последовательность приема пищи привлекательна, поскольку она лишь меняет то, как потребляется еда, а не требует от людей полностью отказываться от целых групп продуктов, — резюмирует Дайсуке Ябе.

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