Стиль жизни

Что есть перед углеводами для контроля сахара: ученые назвали лучший продукт

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 октября 2026, 16:00 4 мин.
Ложка масла перед обедом: ученые раскрыли простой трюк для контроля сахара без строгих диет
Фото Pexels

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