Стиль життя

Що їсти перед вуглеводами для контролю цукру: вчені назвали найкращий продукт

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Жовтня 2026, 16:00 4 хв.
Ложка олії перед обідом: вчені розкрили простий трюк для контролю цукру без суворих дієт
Фото Pexels

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