Що їсти перед вуглеводами для контролю цукру: вчені назвали найкращий продукт

Одне з найважчих завдань для людей із діабетом — утримати рівень цукру в нормі після обіду, особливо якщо в меню є вуглеводи. Проте нове дослідження дає надію: виявляється, значення має не лише те, що лежить у вашій тарілці, а й те, в якому порядку ви це їсте.

Як працює послідовність їжі

У дослідженні, опублікованому в науковому журналі Diabetes, вчені з’ясували: якщо лабораторним мишам давати оливкову олію безпосередньо перед порцією глюкози, стрибок рівня цукру в їхній крові після їжі значно знижується.

Наші висновки свідчать про те, що порядок, у якому поживні речовини потрапляють до кишечника, може запускати скоординовану гормонально-нервову реакцію, яка змінює швидкість доставки глюкози зі шлунка до кишечника, — пояснює провідний автор дослідження, ендокринолог Дайсуке Ябе з Кіотського університету.

Хоча ці результати поки підтверджені лише на гризунах, наука вже давно придивляється до так званої послідовності прийому їжі (meal-sequencing). Це новий підхід у дієтології для лікування ожиріння та діабету. Попередні дані вже доводили: якщо спочатку з’їсти овочі або продукти, багаті на білок чи жир, і лише потім перейти до вуглеводів — рівень цукру буде нижчим.

Чому так відбувається? Є два головні пояснення:

Уповільнення травлення. Певні поживні речовини гальмують процес спорожнення шлунка. Їжа повільніше переміщується до тонкого кишечника, а отже, глюкоза не так різко всмоктується у кров; Гормональний сплеск . Споживання жирів перед вуглеводами стимулює виділення GLP-1 — гормону, що пригнічує апетит та підвищує рівень інсуліну. До слова, саме дію цього гормону імітують популярні ліки для схуднення та діабету, такі як Оземпік.

Суть експерименту: олія перемагає

Аби глибше вивчити цей механізм, команда доктора Ябе провела експеримент на мишах після їхнього нічного голодування. Тварин розділили на три групи:

Перша отримала оливкову олію за 15 хвилин до глюкози;

Друга спочатку з’їла глюкозу, а потім олію;

Третя (контрольна) отримала воду перед порцією глюкози.

Аналізи показали, що миші з першої групи (олія спочатку) мали значно нижчий рівень цукру на 15-й та 30-й хвилинах після прийому їжі. Хоча через годину цей ефект поступово зникав.

Крім того, у них зафіксували уповільнене спорожнення шлунка та вищий рівень важливих гормонів — глюкагону, GIP та GLP-1.

Цікаво, що вчені тестували не лише оливкову олію. Гризунам давали лляну, кокосову та риб’ячу олії, а також свиняче сало. Оливкова олія показала себе найкраще у питанні контролю цукру, хоча лляна олія та сало в деяких показниках були близькі до неї.

Такий самий позитивний ефект спостерігався і в експериментах з мишами, хворими на діабет. Тобто оливкова олія працює навіть тоді, коли здатність організму виробляти власний інсулін суттєво знижена.

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Секрет у нервах та гормонах

Щоб зрозуміти, що саме стоїть за цим феноменом, дослідники блокували тваринам гормональні шляхи та перерізали блукаючий нерв. Виявилося, що коли порушена робота і нервів, і гормонів — оливкова олія втрачає свою магічну здатність знижувати цукор.

Тобто успіх полягає у командній роботі організму.

Ефект, здається, включає інтегровану ендокринно-нервову відповідь, а не дію одного гормону, — підкреслюють автори дослідження. — Ці спостереження свідчать про те, що раннє розпізнавання поживних речовин активує скоординовані ендокринні реакції, які сприяють уповільненню спорожнення шлунка та обмеженню коливань рівня глюкози.

Вчені наголошують: якщо з’їсти глюкозу першою, її швидке всмоктування блокує здатність підшлункової залози правильно реагувати на жири. Саме тому порядок має ключове значення.

Що це означає для людей

Поки що зарано гарантувати, що цей метод на 100% спрацює на людях з такою ж ефективністю. Попереду ще низка клінічних випробувань. Проте це дослідження дає науковцям простий та доступний інгредієнт для майбутніх тестів на пацієнтах.

— Наша група давно цікавиться практичними дієтичними підходами, яких люди можуть дотримуватися в повсякденному житті. Послідовність прийому їжі є привабливою, оскільки вона лише змінює те, як споживається їжа, а не вимагає від людей повністю відмовлятися від цілих груп продуктів, — резюмує Дайсуке Ябе.

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