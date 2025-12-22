НСЗУ реєструє заявки на участь у програмі Скринінг 40+: хто і коли може долучитися

НСЗУ офіційно розпочала прийом заявок від закладів охорони здоров’я, які хочуть долучитися до нової програми безоплатних скринінгів для людей віком від 40 років.

Йдеться про всеукраїнський проєкт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2025 року №1652.

Хто може долучитися до програми Скринінг 40+ і коли стартують скринінги – читай у матеріалі.

НСЗУ оголосила про початок реєстрації медичних закладів для участі у програмі Скринінг 40+

До участі можуть долучитися заклади державної, комунальної та приватної форм власності за умови відповідності вимогам МОЗ та НСЗУ. Скринінг 40+ — це профілактична програма, яка розроблена, щоб на ранніх стадіях виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення ментального здоров’я.

За спостереженнями медиків, саме ці стани найчастіше розвиваються непомітно, але серйозно погіршують якість життя та зменшують його тривалість.

Починаючи з 1 січня 2026 року, кожна людина віком 40 років і старше зможе пройти такий скринінг безоплатно у медичному закладі, який долучиться до програми.

При цьому місце реєстрації тих, хто бажає взяти участь у програмі Скринінг 40+, не має значення — обрати можна будь-який заклад зі списку учасників.

Читати на тему Скринінг здоров’я 40+: наявність яких хвороб можна дослідити в межах програми Коли запрацює ця державна програма і куди нарахують кошти?

Вимоги до медичних закладів-учасників програми

Щоб долучитися до програми, заклад повинен мати чинну ліцензію на медичну практику, відповідний Merchant Category Code (постановою визначено лише чотири допустимі МСС), а також підтвердити, що готовий проводити скринінги у потрібних обсягах.

Подати заявку на участь у програмі можна через електронну платформу SmartTender. Оголошення про початок прийому заявок уже опубліковане на офіційному сайті НСЗУ, а детальні вимоги до закладів доступні у відкритому доступі.

Важливо, що прийом заявок триватиме до 30 листопада 2026 року, а опрацьовувати їх будуть в порядку надходження.

Якщо заклад відповідає всім вимогам, його додадуть до переліку учасників програми Скринінг 40+.

Джерело: Facebook НСЗУ.

Дізнайся також, скільки українців зможе скористатися послугою безплатного скринінгу здоров’я.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!