Стиль життя Здоров'я та краса

Скринінг здоров’я 40+: наявність яких хвороб можна дослідити в межах програми

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 11 Грудня 2025, 11:55 2 хв.
скринінг здоров'я 40+ коли запрацює
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь