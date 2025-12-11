Скринінг здоров’я 40+: наявність яких хвороб можна дослідити в межах програми

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram повідомила, що уряд схвалив порядок реалізації державної програми Скринінг здоров’я 40+. Читай у матеріалі, на що вона спрямована та коли повноцінно працюватиме.

Скринінг здоров’я 40+: що можна дослідити в межах програми

Програма спрямована на раннє виявлення хвороб, що найбільше впливають на якість та тривалість життя людей, а саме:

серцево-судинні хвороби;

цукровий діабет 2 типу;

проблеми ментального здоров’я.

Сама програма запрацює з 1 січня 2026 року, і кожен громадянин віком старше 20 років отримає персональне запрошення в Дії та 30-й день після дня народження.

Після того як запрошення підтвердиться, на Дія.Картку буде зараховано 2000 гривень, які можна буде використати виключно на проходження перевірки здоров’я. Ті люди, що не користуються Дією, можуть звернутися з цим питанням до банків та ЦНАПів.

Обстеження будуть проводитись у державних, платних та комунальних закладах, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ щодо участі у програмі. Незабаром список таких закладів буде оприлюднено.

Як зазначила Свириденко, на реалізацію державної програми в Держбюджеті було закладено 10 млрд гривень.

