Здоров'я та краса

Чек-ап здоров’я для жінок за 40: чому це важливо та на що варто звернути увагу

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Вересня 2022, 14:00
Жіночий чек-ап 40+
Фото: Unsplash

Більше новин
Тест на знання шкільної програми
Мультитест для дорослих — перевір, наскільки добре ти пам’ятаєш шкільну програму
Церковні свята у вересні 2022
Новоліття, Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження: церковні свята та пости у вересні 2022
Донеччина
Пекельна ніч на Донеччині: як російські окупанти намагаються знищити цивільну інфраструктуру сходу України
Допомога родинам військових
Фінансова допомога для родин захисників: що обіцяє держава та хто може отримати
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як їсти та не повніти
Насититись та не переїсти: що таке правило однієї руки та як за ним харчуватись
Чек-ап здоров’я для жінок за 40: чому це важливо та на що варто звернути увагу
Повільні вбивці: ТОП-5 найшкідливіших продуктів харчування, які є у твоєму холодильнику
Як позбавитись шрамів
Не прикраса: рекомендації лікарів, як позбутися шрамів
Календар магнітних бур на вересень 2022
Пережити й не тужити: коли чекати на магнітні бурі у вересні 2022 та як себе підтримати в цей період

Відео
0:04:52
Донеччина

Пекельна ніч на Донеччині: як російські окупанти намагаються знищити цивільну інфраструктуру сходу України
0:04:34
Опалювальний сезон 2023
Економимо разом з Європою! На які жертви йдуть країни, щоб не купувати газ в Росії
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні продовжено. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 3 вересня
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 3 вересня
0:04:20
Модульне містечко
Порятунок для незламних матусь! Яке воно — життя у модульному містечку
0:03:03
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Якщо сунуться, отримають прочухана! Яка ситуація на кордоні з Білоруссю сьогодні
0:11:22
Говард Баффет
Я бачу сміливість українців! Справжній друг України Говард Баффет поділився секретами свого успіху
0:06:01
Харків
Віддають усіх себе! Як насправді живе Харків під час повномасштабної війни
0:11:09
Соціальна підтримка для евакуйованих родин — як отримати
Соціальна підтримка під час та після евакуації з дітьми — на що розраховувати родинам
Більше відео
Церковні свята у вересні 2022
Читати далі
Новоліття, Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження: церковні свята та пости у вересні 2022
Як їсти та не повніти
Читати далі
Насититись та не переїсти: що таке правило однієї руки та як за ним харчуватись

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь