Чек-ап здоров’я для жінок за 40: чому це важливо та на що варто звернути увагу

Всі ми знаємо, як важливо стежити за власним здоров’ям та дослухатися до сигналів організму. Жіноче здоров’я — особливо крихка та вразлива річ, а коли жінці вже трішки за 40 — це подвійна відповідальність.

Щорічний Check-up є необхідною перевіркою стану здоров’я для того, аби вчасно запобігати розвитку захворювань чи виявлення нових на початковому етапі.

Аби допомогти жінкам розібратися, що ж необхідно перевірити, ендокринологиня Діна Крилова та гінекологиня Лілія Левенець склали список необхідного для повного чек-апу організму для жінок 40+.

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Чому жінкам 40+ важливо перевіряти свій організм

Для цієї вікової категорії є свої особливості перевірки стану здоров’я, оскільки підвищується ризик серцево-судинних захворювань, поступовий набір ваги, який асоційований з цукровим діабетом та навантаженнями на суглоби, онкологічні захворювання.

Час присвячувати більше часу собі та своєму здоров’ю.

Багато захворювань на початковому етапі проходять безсимптомно. Тому тільки регулярна і своєчасна перевірка стану здоров’я допоможе виявити їх на ранніх етапах.

Які аналізи потрібно здавати жінці після 40 років

Загальний розгорнутий аналіз крові;

Глюкоза сироватки натще;

Печінкові проби (загальний білірубін, прямий та непрямий білірубін, АЛТ (аланінамінотрансфераза), АСТ (аспартатамінотрансфераза), Лужна фосфатаза, ГТТ (глюкозотолерантний тест));

Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота);

Ліпідограма;

УЗД органів черевної порожнини.

Якщо у тебе є хронічні захворювання варто здати відповідні аналізи, які порекомендує лікар, що слідкує за твоїм станом.

При хронічних захворюваннях варто здавати аналізи:

ТТГ,

Вітамін Д,

Аналіз калу на приховану кров

Огляд лікарів, необхідних жінкам

До обов’язкового списку жінки 40 років та старше повинні щорічно, не менше як раз на рік, ходити до гінеколога. Там варто здавати мазки на інфекції (якщо немає постійного партнера), ПАП-тест, тест на вірус папіломи 16 та 18 типу.

Також зробити огляд та пальпацію молочних залоз та не забувати про самообстеження грудей. Серед загального — не забувати про УЗД органів черевної порожнини та органів малого таза, щитоподібної залози, молочних залоз.

Щороку варто проходити тестування на наявність в організмі гепатиту В, С, сифілісу та ВІЛ-інфекції. А з 42 років треба робити маммографію що два роки.

Жіноче здоров’я — особлива тема, що вимагає базу знань і не терпить самолікування чи ігнорування проблеми. Одна з найпоширеніших — молочниця. Як її лікувати та які причини розвитку молочниці — читай в нашому матеріалі.

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