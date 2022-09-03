Здоровье и красота

Чек-ап здоровья для женщин за 40: почему это важно и на что стоит обратить внимание

Виктория Мельник, редактор сайта 03 сентября 2022, 14:00
Женский чек-ап 40+
Фото: Unsplash

Больше новостей
Tayanna
Жизнь с нуля: Tayanna рассказала о презентации песни Дороги и когда вернется в Украину
Кредитні канікули під час воєнного стану
Недавно взял(-а) ссуду в банке, а теперь не знаешь, что делать? Расскажем о кредитных каникулах
Тест на знання шкільної програми
Мультитест для взрослых – проверь, насколько хорошо ты помнишь школьную программу
Церковні свята у вересні 2022
Новолетие, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения: церковные праздники и посты в сентябре 2022
Смотреть больше

Материалы по теме

Как есть и не набирать вес
Насытиться и не переесть: что такое правило одной руки и как по нему питаться
ТОП-5 найшкідливіших продуктів, які є у твоєму холодильнику
Медленные убийцы: ТОП-5 самых вредных продуктов питания, которые есть в твоем холодильнике
Как избавиться от шрамов
Не украшение: рекомендации врачей, как избавиться от шрамов
Отруєння грибами: симптоми та перша допомога
Отравление грибами: как его распознать и оказать первую помощь

Видео
0:04:52
Донеччина

Адская ночь в Донецкой области: как российские оккупанты пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру востока Украины
0:04:34
Отопительный сезон 2022/23
Экономим вместе с Европой! На какие жертвы идут страны, чтобы не покупать газ у России
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продлено. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 3 вересня
Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 3 сентября
0:04:20
Модульне містечко
Спасение для несокрушимых мамочек! Какова она — жизнь в модульном городке
0:03:03
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Если сунутся, получат по заслугам! Какая ситуация на границе с Беларусью сегодня
0:11:22
Говард Баффет
Я вижу смелость украинцев! Настоящий друг Украины Говард Баффет поделился секретами своего успеха
0:06:01
Харків
Отдают всех себя! Как на самом деле живет Харьков во время полномасштабной войны
0:11:09
Соціальна підтримка для евакуйованих родин — як отримати
Социальная поддержка во время и после эвакуации с детьми — на что рассчитывать семьям
Больше видео
Церковні свята у вересні 2022
Читать дальше
Новолетие, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения: церковные праздники и посты в сентябре 2022
Как есть и не набирать вес
Читать дальше
Насытиться и не переесть: что такое правило одной руки и как по нему питаться

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь