Чек-ап здоровья для женщин за 40: почему это важно и на что стоит обратить внимание

Все мы знаем, как важно следить за своим здоровьем и прислушиваться к сигналам организма. Женское здоровье — особенно хрупкая и уязвимая вещь, а когда женщине уже немного за 40 — это двойная ответственность.

Ежегодный сheck-up является необходимой проверкой состояния здоровья для того, чтобы вовремя предотвращать развитие заболеваний или выявлять новых на начальном этапе.

Чтобы помочь женщинам разобраться, что необходимо проверить, эндокринолог Дина Крылова и гинеколог Лилия Левенец составили список необходимого для полного чек-апа организма для женщин 40+.

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Почему женщинам 40+ важно проверять свой организм

Для этой возрастной категории есть свои особенности проверки состояния здоровья, поскольку повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, постепенный набор веса, ассоциированный с сахарным диабетом и нагрузками на суставы, онкологические заболевания.

Время посвящать больше времени себе и своему здоровью.

Многие заболевания на начальном этапе проходят бессимптомно. Поэтому только регулярная и своевременная проверка состояния здоровья поможет обнаружить их на ранних этапах.

Какие анализы нужно сдавать женщине после 40 лет

Общий развернутый анализ крови;

Глюкоза сыворотки натощак;

Печеночные пробы (общий билирубин, прямой и косвенный билирубин, АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза), щелочная фосфатаза, ГТТ (глюкозотолерантный тест));

Почечные пробы (креатинин, мочевина, мочевая кислота);

Липидограмма;

УЗИ органов брюшной полости.

Если у тебя есть хронические заболевания, следует сдать соответствующие анализы, которые порекомендует врач, следящий за твоим состоянием.

При хронических заболеваниях следует сдавать анализы:

ТГ,

Витамин Д,

Анализ кала на скрытую кровь

Осмотр врачей, необходимый женщинам

В обязательный список женщины 40 лет и старше должны ежегодно, не менее раза в год, ходить к гинекологу. Там следует сдавать мазки на инфекции (если нет постоянного партнера), ПАП-тест, тест на вирус папилломы 16 и 18 типа.

Также сделать осмотр и пальпацию молочных желез и не забывать о самообследовании груди. Среди общего — не забывать об УЗИ органов брюшной полости и органов малого таза, щитовидной железы, молочных желез.

Ежегодно следует проходить тестирование на наличие в организме гепатита В, С, сифилиса и ВИЧ-инфекции. А с 42 лет нужно делать маммографию раз в два года.

Женское здоровье — особая тема, требующая базу знаний и не терпящая самолечение или игнорирование проблемы. Одна из самых распространенных — молочница. Как ее лечить и какие причины развития молочницы читай в нашем материале.

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