Не закрывай глаза на молочницу! Читай, почему она тебя не отпускает и можно ли расстаться с кандидозом навсегда

Вот и пришло лето — военное, жаркое, когда тело быстро потеет, но иногда нет возможности провести гигиенические процедуры. Теплая и влажная среда является идеальными условиями для развития патогенных микроорганизмов, в том числе грибка рода Candida.

Гинеколог Татьяна Осауленко эксклюзивно рассказала нам, как не спутать вагинальный кандидоз с другими болезненными состояниями, почему случаются рецидивы и какими мифами окутана молочница.

Почему появляется молочница

Врач рассказывает, что так называемая молочница или кандидоз — это состояние, при котором на коже или слизистых телах начинает размножаться чрезмерное количество грибка рода Candida.

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Кандидоз может быть не только на репродуктивных органах человека, но и во рту и на губах, коже и ногтях и т.д. Но мы остановимся на вагинальном типе.

В норме кандида может быть в организме человека в очень небольшом количестве и это не приводит к каким-либо заболеваниям. Но есть условия, при которых грибок начинает размножаться чрезмерно. Тогда возникает неприятная симптоматика.

Часто молочница может возникать после стрессовой ситуации: переохлаждения, отсутствия нормальной гигиены, изменения воды для проведения гигиенических процедур, болезни и лечения антибиотиками и т.д.

На самом деле, причин возникновения молочницы очень много. Но кандидоз — это флажок непорядка в организме, — отмечает Татьяна.

Симптомы молочницы

Среди классических симптомов влагалищного кандидоза можно выделить следующие:

зуд наружных и/или внутренних половых органов;

появление обильных комочковых выделений, похожих на кисломолочный творог. Они могут быть достаточно большого размера от белого до зеленоватого цвета;

иногда болезненное мочеиспускание.

Если женщина склонна к рецидивам, то выделения могут быть другими — более редкими.

Нужна ли диета при молочнице

Существует мнение, что развитие влагалищного кандидоза связано с употреблением чрезмерного количества углеводной пищи: сладостей, мучных изделий и т.д. Но, по словам гинеколога, это в основном касается людей с сахарным диабетом.

При отсутствии этого заболевания корреляция между едой пациентки и развитием кандидоза наблюдается меньше. Тем не менее Осауленко все же советует ограничить количество углеводов в рационе на период лечения.

Лечение кандидоза

Кандидоз лечится достаточно быстро. Это может быть даже однократный прием препарата внутрь. Иногда специалист может назначить местное применение лекарства. Все зависит от яркости симптомов.

Нет универсального лечения для каждого. Мы выбираем в зависимости от ситуации. Но в целом это короткие курсы приема какого-нибудь специального препарата. Если на фоне лечения состояние не улучшилось, то нужно изменить терапию, — говорит гинеколог.

В некоторых случаях организм с сильным иммунитетом самостоятельно преодолевает молочницу. Впрочем, недолеченный кандидоз может значительное время оставаться скрытым, поэтому есть риск, что за короткое время произойдет рецидив.

Можно ли избавиться от молочницы навсегда

Чтобы уберечь себя от рецидивов, нужно понять причины развития кандидоза и стараться их избегать. Однако мы не можем исключить из жизни все риски.

Кроме того, молочница возвращается из-за того, что кандида является нормальным элементом микрофлоры организма. То есть, она постоянно присутствует в нашем теле. Но если для нее создаются благоприятные условия, она начинает активно размножаться.

Полностью гарантировать, что молочница никогда не вернется, невозможно, потому что слишком много причин ее появления. Невозможно убрать все факторы риска, — объясняет Осауленко.

Поэтому врачи советуют соблюдать элементарные правила здорового образа жизни: высыпаться, сбалансировано питаться, ходить в душ без применения агрессивных моющих средств и т.д. Мы уже рассказывали, почему сейчас забота о себе особенно важна.

Если у тебя наблюдаются частые рецидивы молочницы, следует обследоваться на наличие других заболеваний. Ведь кандидоз может сигнализировать об угнетении иммунитета, а также инфекциях, передающихся половым путем.

Самые распространенные мифы о молочнице

Как и любая неудобная для обсуждений тема, молочница окутана народными мифами и легендами, которые иногда могут быть опасными для здоровья.

Например, некоторые женщины считают, что после лечения кандидоза нужно восстанавливать микрофлору кишечника и принимать препараты с лактобактериями. Но на самом деле это может быть даже вредно.

Еще одним мифом является то, что кандида — инфекция, передающаяся половым путем. Вообще, этот грибок является лишь условно патогенной бактерией, ведь, как ты помнишь, всегда есть в небольшом количестве в нашем организме. Впрочем, молочница все-таки может передаться от партнера к партнеру.

Молочница у мужчин

Молочница может быть как у женщин, так и у мужчин. Если симптомы этой болезни есть у одного партнера, то другому рекомендуется пройти обследование. Иногда кандидоз может быть бессимптомным, но проявляться в анализах пациента.

У мужчин молочница может сопровождаться болезненным мочеиспусканием, наслоением белых комочков и специфической сыпью на половых органах.

Чтобы избежать передачи молочницы, нужно отказаться от половых отношений на период лечения или пользоваться презервативами.

Гинекологические проблемы у женщин могут протекать бессимптомно и проявляться только на завершающей стадии, когда помочь пациентке становится очень сложно. Читай, о каких распространенных болезнях молчат женщины и как их лечить.