Мужчины массово недооценивают пилатес: тренер объяснила, почему легкие упражнения оказываются сложнее штанги

Пилатес до сих пор часто воспринимают как тренировку, которая больше подходит женщинам, тогда как мужчины традиционно выбирают тренажерный зал, бег, плавание или силовые нагрузки.

Однако дело совсем не в том, что мужское тело якобы менее гибкое. В эксклюзивном комментарии Вікнам тренер по пилотесу Елена Ширма объяснила, почему мужчинам иногда психологически сложнее принять этот формат тренировок, как пилатес может дополнять другие виды спорта и почему особенно полезным он может быть для тех, кто постоянно нагружает спину, плечи и шею.

Почему мужчинам может быть сложнее на пилатесе

Елена Шира — тренер по пилатесу и биомеханике движения. Она работает с глубокими мышцами и восстановлением после травм, помогает улучшить осанку и физическую форму. В своей работе сочетает фитнес и реабилитацию. Ее цель — помочь человеку лучше почувствовать собственное тело.

По словам Елены, распространенное объяснение о мужской негибкости не совсем правильное. Мобильность и гибкость зависят от конкретного человека, а не только от пола.

— Как среди женщин есть менее гибкие, так и среди мужчин есть чрезвычайно пластичные. Достаточно посмотреть на профессиональных танцоров или гимнастов, — отмечает тренер.

Она также напоминает, что саму систему пилатеса создал мужчина — Джозеф Пилатес, а ее истоки тесно связаны с физической подготовкой и восстановлением.

По мнению Ширы, главная причина часто кроется не в физических возможностях, а в привычном восприятии силы. В тренажерном зале результат легко увидеть и измерить: весом гантели, количеством повторений или визуальным напряжением мышц.

Пилатес работает иначе.

— Один из моих клиентов очень точно это описал: в тренажерном зале все понятно — берешь тяжелую гантель, видишь, как напрягается мышца, прилагаешь взрывное усилие и чувствуешь себя сильным. А на пилатесе этот шаблон ломается, — рассказала Елена.

Упражнение может выглядеть простым, амплитуда движения — быть минимальной, а сопротивление пружины — небольшим. Однако тело начинает дрожать, а выполнить движение правильно не получается.

Именно в этот момент, объясняет тренер, человек сталкивается с совершенно другим пониманием силы. Здесь недостаточно просто приложить больше усилий.

— Нужно изменить подход с выжать силой на осознать и проконтролировать движение. И именно это для многих мужчин сначала оказывается непривычным, — объясняет Шира.

Зачем пилатес тем, кто уже бегает, плавает или ходит в зал

Елена убеждена, что пилатес может стать дополнением практически к любому виду спорта, особенно если человек хочет не только улучшать результаты, но и тренироваться много лет.

Во время занятий мышцы работают не только на растяжение, но и укрепляются в удлиненном положении. Это помогает развивать контроль движений и рабочую амплитуду в суставах.

— Это может дать более мощный шаг в беге, более глубокий выпад в теннисе или более контролируемый присед в тренажерном зале, — отмечает тренер.

Отдельная проблема многих популярных видов спорта — повторение однотипных движений. Во время бега, плавания, велоспорта или занятий на определенных тренажерах тело постоянно работает по похожим сценариям.

Пилатес, по словам Елены, добавляет движения в разных плоскостях, ротацию, мобильность позвоночника и активнее задействует мышцы-стабилизаторы.

Когда тело перестает тратить лишние силы на компенсации, движения могут становиться эффективнее, а это важно для скорости, выносливости и общего спортивного результата.

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Зажатая шея и плечи: где на самом деле может скрываться проблема

Среди мужчин, которые приходят на тренировки, Елена часто видит похожую картину: напряженную шею, верхнюю часть трапеции, ограниченную подвижность лопаток и грудного отдела.

Причем причина дискомфорта может быть связана не только с той областью, которая болит.

— Верх тела берет на себя огромную компенсацию, когда недостаточно работает центр и ограничена подвижность тазобедренных суставов. Поэтому мы смещаем фокус на глубокие мышцы живота, работу таза и мобильность тазобедренных суставов, — объясняет тренер.

Когда тело начинает лучше распределять нагрузку, плечевому поясу и шее уже не нужно постоянно компенсировать работу других зон.

Один из клиентов Елены после тренировок описал результат просто: “Двигаться без боли и не чувствовать дискомфорта в теле — это невероятный кайф”.

“Он даже не понял вопрос”: тренер рассказала показательную историю

Недавно к Шире обратился мужчина, который серьезно занимался спортом. Он плавал пять раз в неделю и параллельно тренировался в зале, развивая силу и выносливость.

В конце концов чрезмерная нагрузка и постоянное напряжение привели к тому, что ему пришлось отказаться от любимого плавания.

— Когда я спросила: “А что вы делаете для восстановления?”, он даже не понял, о чем я, — вспоминает Елена.

По ее мнению, именно культура восстановления остается слабым местом многих людей, которые активно занимаются спортом. Они привыкли добавлять еще одну тренировку, еще больший вес или дистанцию, но значительно реже думают о мобильности, контроле движения и восстановлении.

Пилатес при этом работает не только с телом. Необходимость концентрироваться на дыхании и точности каждого движения помогает переключить внимание с повседневных мыслей на физические ощущения.

Почему в США и Европе мужчин в пилатесе больше

По словам Ширы, во многих странах Европы и США культура пилатеса формировалась десятилетиями. Там давно работают небольшие специализированные студии, а регулярные занятия стали привычной частью образа жизни для разной аудитории.

В Украине, по мнению тренера, активное развитие студийного формата особенно заметно в последние годы.

— Многие украинцы, пожив за границей, увидели этот формат и привезли запрос сюда. Сейчас открывается все больше специализированных студий, а люди начинают лучше понимать ценность осознанного движения, — говорит она.

В то же время есть еще один фактор, который может влиять на мужскую аудиторию. За границей среди инструкторов по пилатесу немало мужчин, тогда как в Украине профессия пока значительно чаще ассоциируется с женщинами.

Елена прогнозирует, что появление большего количества тренеров-мужчин поможет быстрее разрушать стереотипы.

Что изменится, если мужчины начнут больше заниматься пилатесом

Шира шутит, что первыми изменения могут почувствовать врачи и реабилитологи — у них станет меньше работы. Но за этой шуткой стоит важная мысль: лучше работать над профилактикой и качеством движения, чем ждать момента, когда боль уже начнет мешать привычной жизни.

Интересно, что пилатес может стать и совместным занятием для пары. В практике Елены уже были случаи, когда мужчина и жена приходили вместе на сплит-тренировки.

— Они поддерживают друг друга, исчезают барьеры, а совместное осознанное движение сближает семью на совершенно другом уровне, — рассказала она.

Особое значение работа с телом, по словам тренера, приобретает сейчас, когда украинцы годами живут в состоянии постоянного стресса.

— Мы живем в условиях затяжной войны и непрерывного фонового стресса, который отражается и на теле — напряжением и истощением. Телу и психике нужен ресурс, чтобы жить дальше. И пилатес может быть одним из элементов, который помогает нам становиться здоровее и выносливее, — подытожила Елена Шира.

Определенные процессы в организме, указывающие на начало старения, начинаются после 40 лет. Поэтому стоит знать, как правильно заниматься спортом в этом возрасте. Читай советы фитнес-тренера Анииты Луценко.

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