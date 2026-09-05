Стиль жизни Здоровье и красота
Эксклюзив

Мужчины массово недооценивают пилатес: тренер объяснила, почему легкие упражнения оказываются сложнее штанги

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 сентября 2026, 19:00 6 мин.
Фото к: Пилатес для мужчин: польза тренировок и мнение тренера

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь