Стиль жизни

Будильник больше не понадобится: как приучить организм просыпаться самостоятельно

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 августа 2026, 16:00 5 мин.
Фото к: Как просыпаться без будильника и чувствовать себя бодрее: простые шаги
Фото Pexels

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