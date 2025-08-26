День дальнобойщика в Украине 2025: благодарность тем, кто обеспечивает нас необходимым

Задумывался (-лась) ли ты, как на полки магазинов попадают все нужные нам товары? Естественно, их туда привозят. Делают это дальнобойщики. Они могут днями, а то и неделями быть в рейсе, чтобы мы могли получить желаемое. Поэтому, чтобы отблагодарить их, основали День дальнобойщика.

Читай, когда День дальнобойщика 2025 в Украине, об истории праздника и традиции, читай в материале.

День дальнобойщика 2025

Традиционно День дальнобойщика отмечают в последнюю субботу августа, в 2025 году это 30 августа. Это праздник неофициальный, поэтому точной даты его основания нет. Оно появилось, чтобы люди могли отблагодарить представителей этой профессии.

Профессия дальнобойщика сначала развивалась в США, Канаде и Австралии, а затем распространилась по всему миру.

Дальнобойщики проводят в пути большую часть своей жизни, кто-то даже может романтизировать эту профессию. Обычно грузовик дальнобойщиков оснащен небольшим спальным местом, в некоторых может быть даже место для микроволновки и чайника.

На длинных рейсах водители грузовиков работают вдвоем, чтобы можно было меняться. У дальнобойщиков есть свое сообщество, на профессиональный праздник они могут собираться вместе и отмечать этот день. Некоторые дальнобойщики могут заниматься волонтерством и создавать свои фонды.

В День дальнобойщика владельцы перевозочных компаний могут дарить своим работникам подарки и устраивать корпоративы.

Если ты хочешь поздравить кого-нибудь с этим праздником, то лучшим подарком будет то, что понадобится в дороге: термочашка или термос, GPS-навигатор, павербанк, портативный холодильник, качественный термоизоляционный коврик или спальник.

День дальнобойщика в мире

В мире существует глобальное движение благодарности водителям: кампании с хештегом #ThankATruckDriver, видеосюжеты, истории за рулем на LinkedIn/Facebook, билборды, подарки – так выражают признательность профессионалам в разных странах Европы и США.

США

Отмечается вторая неделя сентября, например, в 2024 году — с 15 по 21 сентября. Начало в 1998 году Американской ассоциацией автоперевозчиков (ATA).

Обычно устраивают: бесплатные обеды, подарки, меры безопасности на трассе, BBQ, промоакции на АЗС и грузовых станциях.

Аргентина

Празднуется 15 декабря, связано с заключением первого Коллективного трудового соглашения дальнобойщиков в 1967 году.

Бразилия

25 июля — День водителей (с включением дальнобойщиков), приуроченный ко дню святого Христофора — покровителя путешественников. Отмечается процессиями, благословением автомобилей.

16 сентября — Национальный День дальнобойщика (с 2009 года) официально установлен законом.

Великобритания

Великобритания проводит Truckfest — не официальный профессиональный день, а проходящий несколько раз в год транспортный фестиваль в разных регионах (Питерборо, Северная Англия, Шотландия и т.д.).

Формат: выставки грузовиков, кастом-версии, музыка, развлекательные шоу.

Чтобы водить грузовик, нужно иметь права с соответствующей категорией. Ранее мы рассказывали, как получить водительское удостоверение на категорию С1.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!