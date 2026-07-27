День медика 2026 в Украине: когда можно выразить уважение и благодарность

День медика или другое название праздника — День медицинского работника — это ежегодный праздник, который имеет новую дату празднования, согласно указу президента Украины. Его будут отмечать в июле. Читай в нашем материале, когда День медика 2026 в Украине — о дате и значении праздника.

День медика 2026 в Украине: дата празднования и история праздника

Ежегодно День медика в Украине будут отмечать 27 июля. Ранее праздник приходился на третье воскресенье июня. 13 июня Владимир Зеленский подписал новый указ об изменении даты празднования Дня медика. Она совпадает с Днем святого Пантелеймона — покровителя всех, кто исцеляет телесные и душевные раны.

В этот день прежде всего поздравляют врачей, парамедиков, фельдшеров, медицинских сестер и братьев. Праздник отмечают и те, кто работает в сфере здравоохранения, — медицинские инженеры, биологи и химики, лаборанты и другие специалисты.

Но сегодня этот праздник — не о стандартных поздравлениях и очередных цветах в кабинетах. Во время полномасштабной войны День медика превратился в день чествования тихих героев, которые держат наш второй фронт.

Боевые медики и эвакуационные бригады вытаскивают раненых воинов прямо из-под огня. Для них счет идет на минуты, а цена ошибки — человеческая жизнь.

В тыловых городских больницах хирурги проводят сложные многочасовые операции под звуки сирен, во время отключений света и под угрозой прилетов.

К сожалению, медицинская инфраструктура часто становится целью врага. Держать строй и продолжать спасать людей в таких условиях — это сверхчеловеческое мужество.

Медицинский работник сегодня — это и военный в бронежилете с медицинским рюкзаком, и гражданский врач в белом халате, который работает без сна.

Поэтому День медика в Украине — это день благодарности за каждый спасенный пульс и день памяти о тех, кто отдал собственную жизнь ради спасения других.

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