Яблочный пирог, тающий во рту: вкусная выпечка для осенних вечеров

На улице еще тепло и солнечно, но золотая и туманная осенняя погода уже не за горами. Если ты сильно ждала этих уютных вечеров с горячей чашкой кофе или чая, то наверняка еще представляла душистый аромат домашней выпечки. Предлагаем тебе сегодня проверенный рецепт тающего во рту яблочного пирога.

Читай, как приготовить самый вкусный тающий во рту яблочный пирог, в нашем материале.

Яблочный пирог: пошаговый рецепт

Яблочный пирог получится особенно вкусным и визуально красивым, если ты правильно выберешь его главный ингредиент – яблоки. Они не должны при выпекании превратиться в сплошное пюре, поэтому используй упругие, твердые на ощупь фрукты без темных пятен. Ранее мы рассказывали, как определить зрелость яблок и как их лучше хранить.

Если хочешь более яркого привкуса, то добавь в выпечку два разных сорта яблок: один кислый, другой сладкий. Вообще для яблочного пирога традиционно используют Чемпион, Симиренко, Антоновку, Лигольд и Айдаред. Эти сорта яблок имеют кислинку, которая хорошо сочетается со сладким тестом.

Ингредиенты для теста на форму диаметром 24 см:

яблоки — 4-5 шт.;

яйца — 4 шт.;

мука — 350 г;

сахар — 180 г;

молоко — 200 мл;

разрыхлитель — 2 ч. л.

Ингредиенты для заварного крема:

яйца — 2 шт.;

молоко — 400 мл;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления яблочного пирога:

Приготовь крем: замешай в большой емкости яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал. Добавь молоко и вари до сгущения, периодически помешивая, чтобы не было комочков. Дай потом остыть. Приготовь тесто: взбей миксером яйца вместе с сахаром, добавь молока и продолжай взбивать. Просей муку вместе с разрыхлителем и замешай после этого с предварительно взбитыми яйцами и молоком. Яблоки очисти от кожуры и нарежь на среднего размера дольки. Сразу, пока они не начали темнеть, замешай с тестом. Выложи полученную массу в форму для запекания, разровняй и сделай сверху решетку из заварного крема. Для этого положи крем в кондитерский мешочек или просто в чистый плотный пакет, в котором нужно лишь срезать кончик. Поставь форму в духовку, разогретую на 180 градусов, и выпекай 40 минут. Проверь готовность пирога с помощью зубочистки.

Приятного аппетита!

Ранее мы также рассказывали, как приготовить яблочный пирог с меренгой.

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