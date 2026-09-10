Стиль жизни Еда и рецепты

Яблочный пирог, тающий во рту: вкусная выпечка для осенних вечеров

Марина Слизовская, редактор сайта 10 сентября 2026, 18:00 3 мин.
яблочный пирог тающий во рту
Фото Unsplash

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