Сладкое облачко! Как приготовить яблочный пирог с меренгой — пошаговый рецепт

Хочется десерт, а дома из сладкого есть только яблоки? Это же здорово! Приготовить из них можно множество вкусностей. В нашем материале рассказываем, как готовится яблочный пирог с меренгой. Читай пошаговый рецепт от фудблогера.
Вкусным и простым рецептом яблочного пирога с меренгой поделилась фудблогер Анастасия Станкевич. Такой пирог получается очень нежным, а главное — вкусным. Ведь кислинка яблок вместе со сладкой меренгой создают удачное сочетание.
Яблоки содержат клетчатку, витамин С и калий, а кроме них еще дозу витаминов группы В. Поэтому они являются отличным источником полезных веществ. А еще приготовление пирога — простой способ накормить детей фруктами.
Рецепт достаточно прост, а ингредиенты — доступны. Попробуй приготовить яблочный пирог с меренгой.
Понадобится
Фото: Pexels
Пропорции рассчитаны на формочку 21 см. На приготовление пирога с яблоками и меренгой тебе понадобится чуть больше часа.
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как приготовить абрикосовый пирог.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!