Сладкое облачко! Как приготовить яблочный пирог с меренгой — пошаговый рецепт

Хочется десерт, а дома из сладкого есть только яблоки? Это же здорово! Приготовить из них можно множество вкусностей. В нашем материале рассказываем, как готовится яблочный пирог с меренгой. Читай пошаговый рецепт от фудблогера.

Яблочный пирог с меренгой: пошаговый рецепт

Вкусным и простым рецептом яблочного пирога с меренгой поделилась фудблогер Анастасия Станкевич. Такой пирог получается очень нежным, а главное — вкусным. Ведь кислинка яблок вместе со сладкой меренгой создают удачное сочетание.

Яблоки содержат клетчатку, витамин С и калий, а кроме них еще дозу витаминов группы В. Поэтому они являются отличным источником полезных веществ. А еще приготовление пирога — простой способ накормить детей фруктами.

Рецепт достаточно прост, а ингредиенты — доступны. Попробуй приготовить яблочный пирог с меренгой.

Понадобится

Сливочное масло — 80 г

80 г Сахар — 160 г

160 г Яйца — 3 шт.

3 шт. Сметана — 80 г

80 г Разрыхлитель — 8 г

8 г Мука — 150 г

150 г Молоко — 1 ст.л.

1 ст.л. Яблоки — 5 шт.

5 шт. Корица — ⅓ ч.л.

⅓ ч.л. Крахмал — 30 г

30 г Лимонный сок — 1 ст.л.

Пропорции рассчитаны на формочку 21 см. На приготовление пирога с яблоками и меренгой тебе понадобится чуть больше часа.

Приготовление

Сливочное масло немного подтопи, чтобы оно было мягким, и соедини с 80 г сахара. Взбей миксером до белого цвета, на это уйдет примерно три минуты. Добавь по одному желтки, после каждого взбивай по минуте. После этого добавь сметану. Просей муку, разрыхлитель, добавь молоко и замеси густое и рыхлое тесто. Выложи тесто в форму, застеленную пергаментом, сделай небольшие бортики столовой ложкой. Почисти яблоки, мелко нарежь, смешай с корицей и крахмалом. Выложи сверху на тесто. Разогрей духовку до 180°C. Запекай яблочный пирог 35 минут при температуре 180°C. Для меренги взбей 80 г сахара с белками до стойких пиков. Выложи ее сверху на яблоки и допекай пирог еще 15 минут. Дай пирогу остыть и подавай к столу! Готово!

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