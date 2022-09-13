Такой ароматный и вкусный — рецепт абрикосового пирога от Эктора Хименеса-Браво

Если урожай абрикосов был удачным, почему бы не приготовить из них пирог? Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф. Битва сезонов на СТБ Эктор-Хименес Браво рассказал, как приготовить вкусный абрикосовый пирог — рецепт в материале.

Абрикосовый пирог — рецепт

Чтобы приготовить абрикосовый пирог, много не понадобится. Самый главный ингредиент — спелые и сочные абрикосы!

Понадобится

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Яйца — 2 шт.

2 шт. Сливочное масло — 75 г

75 г Сахар — 100 г

100 г Сметана — 75 г

75 г Мука — 150 г

150 г Разрыхлитель — 5 г

5 г Ванильный сахар — 1 ч. л

1 ч. л Соль

Абрикосы почищенные — 200 г

Для карамели

Сахар — 200 г

200 г Вода — 30 мл

Как готовить абрикосовый пирог

Растопи сливочное масло. Добавь к нему сметану и яйца и размешай венчиком. В смесь добавь разрыхлитель, ванильный сахар и муку. Далее нужно добавить сахар и хорошо размешать до однородной массы. Чтобы приготовить карамель, смешай в сотейнике воду и сахар, готовь до золотистого цвета. Форму для запекания смажь сливочным маслом. Вылей карамель, выложи кусочки абрикосов и залей тесто в форму. Выпекать абрикосовый пирог нужно 30 минут при 180 °С.

Просмотреть видеорецепт ты можешь по ссылке.

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