Такой ароматный и вкусный — рецепт абрикосового пирога от Эктора Хименеса-Браво

Если урожай абрикосов был удачным, почему бы не приготовить из них пирог? Шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф. Битва сезонов на СТБ Эктор-Хименес Браво рассказал, как приготовить вкусный абрикосовый пирог — рецепт в материале.
Чтобы приготовить абрикосовый пирог, много не понадобится. Самый главный ингредиент — спелые и сочные абрикосы!
Понадобится
Для карамели
Просмотреть видеорецепт ты можешь по ссылке.
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