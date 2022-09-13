Такий ароматний і смачний — рецепт абрикосового пирога від Ектора Хіменеса-Браво

Якщо врожай абрикосів був вдалим, чому б не приготувати з них пиріг? Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів на СТБ Ектор-Хіменес Браво розповів, як приготувати смачний абрикосовий пиріг — рецепт у матеріалі.
Щоб приготувати абрикосовий пиріг, багато не знадобиться. Найголовніший інгредієнт — стиглі та соковиті абрикоси!
Знадобиться:
Для карамелі
Переглянути відеорецепт ти можеш за посиланням.
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