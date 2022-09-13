Такий ароматний і смачний — рецепт абрикосового пирога від Ектора Хіменеса-Браво

Якщо врожай абрикосів був вдалим, чому б не приготувати з них пиріг? Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів на СТБ Ектор-Хіменес Браво розповів, як приготувати смачний абрикосовий пиріг — рецепт у матеріалі.

Абрикосовий пиріг — рецепт

Щоб приготувати абрикосовий пиріг, багато не знадобиться. Найголовніший інгредієнт — стиглі та соковиті абрикоси!

Знадобиться:

Яйця — 2 шт.

Масло — 75 г

Цукор — 100 г

Сметана — 75 г

Борошно — 150 г

Розпушувач — 5 г

Ванільний цукор — 1 ч. л

Сіль

Абрикоси почищені — 200 г

Для карамелі

Цукор — 200 г

Вода — 30 мл

Як готувати абрикосовий пиріг

Розтопи вершкове масло. Додай до нього сметану та яйця і розмішай вінчиком. У суміш додай розпушувач, ванільний цукор і борошно. Далі потрібно додати цукор і добре розмішати до однорідної маси. Щоб приготувати карамель, змішай у сотейнику воду та цукор, готуй до золотавого кольору. Форму для запікання змасти маслом. Вилий карамель, виклади шматочки абрикосів та залий тісто в форму. Випікати абрикосовий пиріг потрібно 30 хвилин при 180 °С.

Переглянути відеорецепт ти можеш за посиланням.

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