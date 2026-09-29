Рецепт паштету із грибів на зиму: з кошика та й в банку

Не знаю як ти, читачу, а я дуже люблю різноманітні пасти, паштети, намазки. Можу ними ласувати як з хлібом і без хліба, з булкою, хлібцями, мастити налисники, оладки, лаваш, і навіть просто їсти ложками.

Це можуть бути паштети м’ясні, рибні, грибні, також овочеві, сирні намазки — все до вподоби. Сьогодні поділюсь з тобою рецептом паштету з грибів, який легко готується і смакує багатьом. Читай в матеріалі покроковий рецепт, готуй і ділись нашим посиланням на нього.

Слід зауважити, що паштет можна готувати як з різноманітних лісових грибів: білих, лисичок, підосичників, опеньок, так і шампіньйонів. Оскільки саме зараз сезон осінніх опеньків, то подаю рецепт паштету на зиму саме з опеньок.

Рецепт паштету із грибів на зиму

Інгредієнти:

3 кг опеньків;

0,5 кг цибулини;

0,5 кг морквини;

олія для смаження 2 стакани;

5 ч.л солі;

1 ст. л цукру;

80 мл оцту 9 %;

перець мелений чорний до смаку;

лавровий лист.

Приготування паштету із грибів на зиму:

Приготувати помиті, стерилізовані кришки та банки. Опеньки почистити, порізати й відварити в підсоленій воді 20 хв, постійно знімаючи піну. Варені гриби промити та поставити на друшляк стекти. Цибулю ріжемо кубиками, моркву тремо на великій терці й тушимо на олії до м’якості. Відварені гриби перемелюємо на м’ясорубці, або блендером. До цибулі з морквою висипаємо гриби та тушкуємо 1 год на маленькому вогні. Солимо, перчимо та постійно помішуємо. Додаємо цукру, оцту, тушкуємо ще з 10 хв. Розкладаємо по баночках, закатуємо кришками та ставимо остигати.

Грибний паштет на зиму готовий.

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Грибний паштет на зиму по-закарпатськи — дивись відео

Якщо одну баночку паштету з опеньок не закривати на зиму, а залишати для смакування, то як варіант, хто любить квасолю, може додати зварену та перебиту блендером білу квасолю. Оригінальний та незвичний смак гарантовано. Смачного.

До речі, турбуючись про здоров’я наших читачів, даємо перелік отруйних грибів, які ростуть в Україні. Читай, та бережи себе.

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