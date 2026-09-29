Стиль життя

Рецепт паштету із грибів на зиму: з кошика та й в банку

Леся Манзюк, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 15:30 2 хв.
грибний паштет на зиму
Фото Depositphotos

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