Рецепт паштету із грибів на зиму: з кошика та й в банку

Не знаю як ти, читачу, а я дуже люблю різноманітні пасти, паштети, намазки. Можу ними ласувати як з хлібом і без хліба, з булкою, хлібцями, мастити налисники, оладки, лаваш, і навіть просто їсти ложками. Це можуть бути паштети м’ясні, рибні, грибні, також овочеві, сирні намазки — все до вподоби. Сьогодні поділюсь з тобою рецептом паштету з грибів, який легко готується і смакує багатьом. Читай в матеріалі покроковий рецепт, готуй і ділись нашим посиланням на нього.
Слід зауважити, що паштет можна готувати як з різноманітних лісових грибів: білих, лисичок, підосичників, опеньок, так і шампіньйонів. Оскільки саме зараз сезон осінніх опеньків, то подаю рецепт паштету на зиму саме з опеньок.
Інгредієнти:
Приготування паштету із грибів на зиму:
Грибний паштет на зиму готовий.
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Якщо одну баночку паштету з опеньок не закривати на зиму, а залишати для смакування, то як варіант, хто любить квасолю, може додати зварену та перебиту блендером білу квасолю. Оригінальний та незвичний смак гарантовано. Смачного.
До речі, турбуючись про здоров’я наших читачів, даємо перелік отруйних грибів, які ростуть в Україні. Читай, та бережи себе.
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