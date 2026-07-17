Кабачки в томатному соусі на зиму: смачна консервація без зайвого клопоту

Ці кабачки в томатному соусі виходять дуже смачими, овочі в консервації залишаються пружними й чудово зберігають форму кубиків у банках.
Пропорції солі, цукру та оцту тут вивірені так, щоб баночки стояли всю зиму навіть у квартирі, а маринад мав той самий яскравий пряний кисло-солодкий смак.
Кабачки в томатному соусі на зиму: рецепт
Інгредієнти (приблизно 1,5 літра готової консервації)
- Кабачки — 1 кг (зважуємо вже нарізані кубиками)
- Стиглі помідори — 500 г (основа маринаду)
- Часник — 1 велика головка
- Цукор — 80 г, це приблизно 3–4 ст. л. з гіркою
- Сіль (кам’яна, для консервації) — 1 ст. л. без гірки
- Оцет 9% — 50 мл
- Рослинна олія (рафінована) — 50 мл
- Чорний перець горошком — 5–7 шт. або 0,5 ч. л. меленого перцю
Спосіб приготування кабачків в томатному соусі на зиму
- Заздалегідь простерилізуй банки (наприклад, три штуки по 0,5 л) та прокип’яти кришки протягом 5 хвилин.
- Молоді кабачки наріж акуратними кубиками розміром приблизно 1,5 на 1,5 см.
- Помідори пропусти через м’ясорубку або перебий блендером до стану рідкого пюре.
- У глибоку каструлю вилий томатне пюре, додай сіль, цукор та рослинну олію. Перемішай і постав на вогонь.
- Як тільки томат закипить, висип в каструлю кубики кабачків. Спочатку здаватиметься, що маринаду замало, але не хвилюйся: за кілька хвилин кабачки пустять багато власного соку.
- Доведи до кипіння, зменш вогонь до середнього, накрий кришкою і вари 15–20 хвилин, періодично акуратно помішуючи лопаткою знизу вгору.
- Часник пропусти через прес або дрібно натри.
- Через 20 хвилин тушкування додай до кабачків часник, перець та влий оцет.
- Акуратно перемішай та провари усе разом ще рівно 5 хвилин на повільному вогні.
- Розклади киплячі кабачки в томатному соусі у сухі стерилізовані банки. Намагайся рівномірно розподіляти і кубики кабачків, і рідкий томатний маринад, щоб банки були заповнені до самого верху.
- Одразу ж герметично закатай банки кришками.
- Переверни банки догори дном, закутай їх теплою ковдрою або пледом і залиш так до повного охолодження (приблизно на добу). Повільне охолодження під ковдрою (самостерилізація) гарантує, що кабачки добре стоятимуть усю зиму і не підірвуть. Смачного зимового хрускоту!
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Джерело фото: Рinterest.
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