Кабачки в томатному соусі на зиму: смачна консервація без зайвого клопоту

Ці кабачки в томатному соусі виходять дуже смачими, овочі в консервації залишаються пружними й чудово зберігають форму кубиків у банках.

Пропорції солі, цукру та оцту тут вивірені так, щоб баночки стояли всю зиму навіть у квартирі, а маринад мав той самий яскравий пряний кисло-солодкий смак.

Кабачки в томатному соусі на зиму: рецепт

Інгредієнти (приблизно 1,5 літра готової консервації)

Кабачки — 1 кг (зважуємо вже нарізані кубиками)

— 1 кг (зважуємо вже нарізані кубиками) Стиглі помідори — 500 г (основа маринаду)

— 500 г (основа маринаду) Часник — 1 велика головка

— 1 велика головка Цукор — 80 г, це приблизно 3–4 ст. л. з гіркою

— 80 г, це приблизно 3–4 ст. л. з гіркою Сіль (кам’яна, для консервації) — 1 ст. л. без гірки

— 1 ст. л. без гірки Оцет 9% — 50 мл

— 50 мл Рослинна олія (рафінована) — 50 мл

— 50 мл Чорний перець горошком — 5–7 шт. або 0,5 ч. л. меленого перцю

Спосіб приготування кабачків в томатному соусі на зиму

Заздалегідь простерилізуй банки (наприклад, три штуки по 0,5 л) та прокип’яти кришки протягом 5 хвилин. Молоді кабачки наріж акуратними кубиками розміром приблизно 1,5 на 1,5 см. Помідори пропусти через м’ясорубку або перебий блендером до стану рідкого пюре. У глибоку каструлю вилий томатне пюре, додай сіль, цукор та рослинну олію. Перемішай і постав на вогонь. Як тільки томат закипить, висип в каструлю кубики кабачків. Спочатку здаватиметься, що маринаду замало, але не хвилюйся: за кілька хвилин кабачки пустять багато власного соку. Доведи до кипіння, зменш вогонь до середнього, накрий кришкою і вари 15–20 хвилин, періодично акуратно помішуючи лопаткою знизу вгору. Часник пропусти через прес або дрібно натри. Через 20 хвилин тушкування додай до кабачків часник, перець та влий оцет. Акуратно перемішай та провари усе разом ще рівно 5 хвилин на повільному вогні. Розклади киплячі кабачки в томатному соусі у сухі стерилізовані банки. Намагайся рівномірно розподіляти і кубики кабачків, і рідкий томатний маринад, щоб банки були заповнені до самого верху. Одразу ж герметично закатай банки кришками. Переверни банки догори дном, закутай їх теплою ковдрою або пледом і залиш так до повного охолодження (приблизно на добу). Повільне охолодження під ковдрою (самостерилізація) гарантує, що кабачки добре стоятимуть усю зиму і не підірвуть. Смачного зимового хрускоту!

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Джерело фото: Рinterest.

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