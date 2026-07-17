Для тебе Освіта

Чому освіта сьогодні — питання національної безпеки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Липня 2026, 14:29 4 хв.
Університети під час війни: як освіта формує майбутнє України

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