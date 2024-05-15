Війна в Україні

Що таке КАБи: пояснення експерта та як керовані авіаційні бомби впливають на хід війни

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Травня 2024, 20:45
Що таке КАБи: пояснення експерта та як керовані авіаційні бомби впливають на хід війни

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