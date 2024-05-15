Що таке КАБи: пояснення експерта та як керовані авіаційні бомби впливають на хід війни

КАБи — це керовані авіаційні бомби. Ця зброя є новою загрозою для України, адже її політ доволі добре корегується, й армія РФ використовує КАБи на фронті ледь не щодня.

Що таке КАБи та як вони впливають на хід війни, яку розв’язала Росія — читай в матеріалі.

Що таке КАБи: пояснює фахівець

Військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі Фокус зазначив, що КАБи стають великою проблемою на сьогодні. Ця зброя доволі примітивна, тому дуже швидко виготовляється. Авіабомби можна з легкістю встановити та використовувати у великій кількості.

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В листопаді був рекорд за кількістю застосованих КАБів на добу — цілих 103 керованих авіабомби було застосовано армією РФ.

Саме ця зброя гальмує просування сил оборони України, заважає нам ефективно діяти в тій чи іншій зоні. Звичайно, в нашої армії є засоби їм протидіяти, але на жаль, їх недостатньо.

Такі засоби є в наших партнерів, але ми їх не отримуємо поки що в достатній кількості для того, щоб дійсно ефективно протидіяти російській тактичній авіації. Це і засоби протиповітряної оборони, винищувачі F-16, ракети ATACMS тощо.

Читати на тему Росіяни застосовують хлорпікрин проти українських військових — Держдеп США Що відомо про застосування хімічної зброї проти ЗСУ.

Що таке КАБи у війні: просте пояснення

Якщо ти поки не зрозумів/-ла, що таке КАБ, то цю зброю називають одним із видів авіаційних боєприпасів. Простими словами, це — авіаційна бомба.

Може сягати у вазі як 500 кг, так і 1500 кг. Зброю оснастили аеродинамічними поверхнями та системами наведення. Це потрібно для того, аби підвищити влучність потрапляння у ціль. Ця зброя вважається досить високоточною.

Таких видів бомб у Росії зараз є два:

керована зброя, яку виготовляють на заводах (УПАБ-1500В);

фугасна радянська зброя ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 (до них армія РФ кріпить спеціальні коригувальні модулі, аби ліпше керувати польотом).

Що таке КАБ та які керовані авіаційні бомби використовує ворог

Через те, що у Росії є доволі великий арсенал таких авіабомб, зараз відомо про використання наступної зброї на території України:

УПАБ-500В;

УПАБ-1500В;

Гром-Э2;

Дрель;

ФАБ-500;

ФАБ-1500.

Фото: Defence Express

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