Что такое КАБы: объяснение эксперта и как управляемые авиационные бомбы влияют на ход войны

КАБы — это управляемые авиационные бомбы. Это оружие является новой угрозой для Украины, ведь их полет достаточно хорошо корректируется, и армия РФ использует КАБы на фронте чуть ли не каждый день.

Что такое КАБы и как они влияют на ход войны, которую развязала Россия — читай в материале.

Что такое КАБы: объясняет специалист

Военный эксперт Александр Коваленко в эфире Фокус отметил, что КАБы становятся большой проблемой на сегодня. Это оружие довольно примитивное, поэтому очень быстро производится. Авиабомбы можно легко установить и использовать в большом количестве.

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В ноябре был рекорд по количеству применяемых КАБ в сутки — целых 103 управляемых авиабомбы были применены армией РФ.

Именно это оружие тормозит продвижение сил обороны Украины, мешает нам эффективно действовать в той или иной зоне. Конечно, у нашей армии есть средства им противодействовать, но, к сожалению, их недостаточно.

Такие средства есть у наших партнеров, но мы их пока не получаем в достаточном количестве для того, чтобы действительно эффективно противодействовать российской тактической авиации. Это и средства противовоздушной обороны, истребители F-16, ракеты ATACMS и т.д.

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Что такое КАБы на войне: простое объяснение

Если ты так и не понял, что такое КАБ, то это оружие называют одним из видов авиационных боеприпасов. Простыми словами, это авиационная бомба. Может достигать в весе как 500 кг, так и 1500 кг.

Оружие оснастили аэродинамическими поверхностями и системами наведения. Это нужно для того, чтобы повысить меткость попадания в цель. Это оружие считается достаточно высокоточным.

Таких видов бомб в России сейчас есть два:

управляемое оружие, которое производится на заводах (УПАБ-1500В);

фугасное советское оружие ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 (к ним армия РФ укрепляет специальные корректирующие модули, чтобы лучше управлять полетом).

Что такое КАБы и какие управляемые авиационные бомбы использует враг

Из-за того, что у России достаточно большой арсенал таких авиабомб, сейчас известно об использовании следующего оружия на территории Украины:

УПАБ-500В;

УПАБ-1500В;

Гром-Э2;

Дрель;

ФАБ-500;

ФАБ-1500.

Фото: Defence Express

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