Война в Украине

Что такое КАБы: объяснение эксперта и как управляемые авиационные бомбы влияют на ход войны

Анна Голишевская, редактор сайта 15 мая 2024, 20:45
Что такое КАБы: объяснение эксперта и как управляемые авиационные бомбы влияют на ход войны

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