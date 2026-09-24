Обстрел Украины: поврежден столичный роддом, есть погибшие в Киеве и на Харьковщине

В ночь на 24 сентября российская армия в очередной раз атаковала Украину. Россияне применили ракеты, а также ударные дроны. В результате массированного обстрела есть погибшие в Киеве и Харьковской области.

Рассказываем, что известно об обстреле Украины 24 сентября.

Обстрел Киева 24 сентября 2026 года: что известно о ситуации в городе

В результате обстрела Киева 24 сентября погибли два человека, сообщил городской голова Виталий Кличко.

По состоянию на утро известно по меньшей мере о восьми пострадавших.

По информации Кличко и ГСЧС, во время ночной атаки зафиксировали падение обломков на территории нежилой застройки в Соломенском районе. Там частично разрушены складские постройки с последующим возгоранием. Были госпитализированы трое пострадавших.

В Подольском районе в результате падения обломков ракеты повреждены окна и часть фасада роддома. Пострадавших в медучреждении нет, один человек погиб на парковке поблизости. Также там загорелись четыре автомобиля. Из-за российской атаки еще был поврежден клинико-диагностический центр.

В Днепровском районе обломки упали во дворы 16-этажного и частных жилых домов, а также на административное здание. На месте есть частичные разрушения, пострадал один человек.

В Дарницком районе обломок ракеты упал на дорогу.

На местах работают все необходимые службы.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА), было частично повреждено здание Киевского городского роддома № 2. Пострадавших нет, во время атаки все находились в укрытии.

После обстрела столицы временно приостановили движение автобуса №9 и трамваев №№ 14,15 из-за перекрытия улицы Николая Василенко.

По данным полиции, в ночь на 24 сентября погибли 57-летняя женщина в Подольском районе и 65-летний мужчина в Соломенском. Еще восемь — в возрасте от 25 до 77 лет — получили травмы, в том числе один полицейский.

Как отметил президент Владимир Зеленский, россияне атаковали Киев баллистикой тогда, когда на встрече с американскими конгрессменами обсуждался закон Линдси Грэма и необходимость ужесточить санкции против РФ.

— Эту войну Россия без давления не завершит. Когда люди спали, в небе были вспышки от взрывов. Снова основная мишень в их ударе — Киев и гражданская инфраструктура, жилые дома, роддом, энергетика и логистика, — отметил президент.

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Обстрел Киевщины 24 сентября 2026 года: что известно

Обстрел Киевщины продолжался всю среду и ночь 24 сентября, сообщили в Киевской областной военной администрации.

Россияне применили ударные дроны и баллистические ракеты.

В Бучанском районе были повреждены пять частных домов и автомобиль. Один человек 1945 года рождения получил острую реакцию на стресс. Также в доме возник пожар, который оперативно ликвидировали.

В Фастовском районе повреждено транспортное средство.

В Бориспольском – частный дом.

Всего в области из-за российских обстрелов повреждены восемь объектов.

Обстрел Одессы 24 сентября 2026 года: что известно о ситуации в городе

В результате обстрела Одессы 24 сентября была повреждена крыша и часть верхнего этажа медучреждения. Кроме того, выбиты окна в 10 близлежащих домах и школе, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

На месте атаки местным жителям предоставляют консультации по компенсации за поврежденное имущество и помогают с необходимыми документами.

Как проинформировал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, из-за российских обстрелов пострадали два человека. Под ночными ударами оказались больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и другие гражданские объекты.

Были повреждены 10-этажное нежилое здание, ранее атакованный торговый центр, кровля отделения городской больницы и продуктовые склады.

Обстрел Черкасчины 24 сентября 2026 года

В пределах Черкасской области было обезврежено восемь дронов РФ. Обращений по поводу травмированных или повреждения имущества не было, сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Обстрел Днепропетровщины 24 сентября 2026 года

В результате российских обстрелов Днепропетровщины получил ранения 39-летний мужчина.

Как сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации, Никопольщина была атакована беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская громады — были повреждены многоквартирный дом и автомобиль.

Обстрел Хмельницкой области 24 сентября 2026 года

Хмельнитчина с ночи находилась под атакой дронов РФ. Известно о попадании в жилой многоэтажный дом в областном центре. Предварительно, без пострадавших, сообщили в Хмельницкой ОВА.

Обстрел Харьковщины 24 сентября 2026 года

Россияне ударили по агропредприятию в селе Старая Гнилица. В результате обстрела пострадали 12 человек, погибли шестеро, в том числе двое мужчин и четверо женщин.

Как рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, всем раненым оказывается медицинская помощь, на месте работают профильные специалисты.

Обстрел Запорожья 24 сентября 2026 года

Россияне в очередной раз атаковали гражданский транспорт в городе. FPV-дрон попал в крышу муниципального автобуса №71, который двигался по Космической улице.

Предварительно люди не пострадали, отмечают в Запорожской ОВА.

Обстрел Волыни 24 сентября 2026 года

Этой ночью и утром Волынь также находилась под атакой россиян. В области зафиксировали два вражеских дрона. Обе воздушные цели уничтожены: одну – силами тактической авиации, другую – мобильными огневыми группами ПВО.

По предварительной информации, на Волыни обошлось без пострадавших или повреждений инфраструктуры, рассказали в Волынской ОВА.

Обстрел Ровенщины 24 сентября 2026 года

В Ровенской области всю ночь и утро продолжается воздушная тревога, в результате атаки есть повреждение инфраструктуры.

По предварительной информации люди не пострадали, отметили в местной ОВА.

Что говорят об обстреле 24 сентября в Воздушных силах

Россияне атаковали противокорабельными ракетами Циркон из Курской, Ростовской, Орловской областей РФ, а также баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23 из Курской и Брянской областей, сообщили ВС.

Также российская армия запустила 282 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, баражирующие боеприпасы Бандероль/Дань-Т, дроны-имитаторы типа Пародия.

Основные направления российского удара — Одесская и Киевская области.

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или приглушила 227 целей, в том числе четыре Циркона и три Искандера-М/С-400/KN-23.

Зафиксировано попадание средств воздушной атаки противника на 13 локациях, а также падение обломков на 10 локациях.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что российская армия готовится к проведению новой массированной атаки против Украины.

Фото: ДСНС

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