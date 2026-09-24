Разбили окно авто и распылили газовый баллончик: в Ровно задержали военных ТЦК

В Ровно трех военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали после конфликта с 40-летним местным жителем. По данным следствия, во время проверки военно-учетных документов спор перерос в драку. Мужчина получил травмы головы и химический ожог глаз.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Инцидент по ТЦК в Ровно: что известно

Инцидент по ТЦК в Ровно произошел 23 сентября около 10:00 на улице Млиновской во время проведения мероприятий по мобилизации.

По информации правоохранителей, конфликт возник во время проверки военно-учетных документов у 40-летнего жителя города, который нарушил правила воинского учета.

Как отмечают в прокуратуре, во время спора военнослужащие начали нецензурно выражаться, перекрыли движение транспорта и устроили потасовку.

По данным следствия, они разбили окно автомобиля и распылили мужчине в лицо газовый баллончик. После этого пытались силой вытащить его из салона. Когда мужчина оказал сопротивление, его избили.

К инциденту по ТЦК в Ровно, по предварительным данным, присоединились не только военнослужащие в форме, но и другие лица в гражданской одежде.

Какие травмы получил мужчина

В результате конфликта 40-летний житель Ровно получил несколько травм. Медики диагностировали у него:

закрытую черепно-мозговую травму;

ушибленную рану и гематомы головы;

химический ожог глаз.

Что грозит задержанным военнослужащим ТЦК

По факту инцидента открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Трех военнослужащих задержали. Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Правоохранители решают вопрос об уведомлении их о подозрении.

Досудебное расследование проводят следователи полиции Ровенской области при содействии командования оперативного командования Запад.

Правоохранители устанавливают всех участников происшествия и выясняют роль каждого из них. По результатам расследования действиям каждого лица дадут правовую оценку.

Санкция ч. 4 ст. 296 УК Украины предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

В то же время задержанные считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

Главное фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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