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Разбили окно авто и распылили газовый баллончик: в Ровно задержали военных ТЦК

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 сентября 2026, 11:30 2 мин.
В Ровно военные ТЦК избили мужчину во время проверки документов: что известно

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