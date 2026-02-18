Як перевірити, чи ти в розшуку ТЦК: які є механізми

Особи, які не оновлюють дані в ТЦК та переховуються, потрапляють у розшук. Але інколи можуть виникати якісь помилки, навіть якщо людина оновила дані. Тому виникає питання, як перевірити, чи ти в розшуку ТЦК.
Читай у матеріалі, чи можна самостійно перевірити, чи є ти в розшуку ТЦК та як це зробити.
Чому ТЦК подає у розшук
ТЦК може подати особу в розшук з кількох причин, зокрема й ухилення від мобілізації. Підстави для розшуку ТЦК:
- неявка на виклик до ТЦК;
- ухилення від мобілізації;
- зміна місця проживання без повідомлення ТЦК;
- судові рішення.
Як перевірити, чи ти в розшуку в ТЦК
Особистий візит до ТЦК СП
Щоб перевірити, чи ти в розшуку ТЦК, можна особисто прийти до Центру. Але цей варіант, напевно, найбільше лякає людей.
Звернення до правоохоронних органів
Щоб перевірити, чи є людина в розшуку у ТЦК, вона може звернутися до найближчого відділення поліції. За наявності відповідного запиту поліцейські можуть перевірити, чи є відповідна інформація в базі даних осіб, які перебувають у розшуку.
Для цього треба паспорт або документ, що посвідчує особу людини.
Перевірка баз даних розшуку
Держані органи України мають вебсайти, на яких може бути розміщена інформація щодо осіб у розшуку. Наприклад, Міністерство внутрішніх справ України має спеціальний розділ, де можна знайти інформацію про осіб, які перебувають у розшуку.
Наприклад, є сайт wanted.mvs.gov.ua. На сайті треба ввести ПІБ людини та дату народження.
Запит через адвоката
Є адвокати, які спеціалізуються на військовому праві, вони можуть допомогти людині дізнатися, чи перебувають вона у розшуку. Ці адвокати мають право отримувати інформацію про статус клієнта.
Інформація у Резерві
Якщо людина перебуває у розшуку, то у застосунку Резерв+ у неї з’явиться відповідна червона смуга з написом “У розшуку”.
Як перевірити, чи ти у розшуку через Дію
Для цього треба зайти у застосунок Дія, перейти у вкладку сервіси, а потім — довідки та витяги. Замовити витяг про несудимість, але розширений пошук. Цей витяг допоможе зрозуміти, у розшуку людина чи ні.
Раніше ми також розповідали, як знятися з розшуку ТЦК.
