Як самому оцифрувати трудову книжку

До 10 червня 2026 року всі трудові книжки українців мають бути переведені в електронний формат. Якщо цього не зробити, є ризик втратити десятки років стажу, який напрацьовувався до 2004 року. Як не допустити втрати років стажу та пенсії?

У 2026 році завершиться перехід від паперових трудових книжок до електронних. До цього часу використовуватимуться обидва формати. Як оцифрувати свою трудову книжку вже зараз — розповімо у матеріалі.

Як оцифрувати трудову книжку

Оцифрування трудової книжки вбереже тебе від ризиків втратити важливу інформацію про свій робочий стаж. Особливо нагально це питання стає саме під час війни, коли чимало людей втрачають документи (в тому числі й трудові книжки).

У когось вони лишилися на тимчасово окупованій території на підприємствах, і забрати їх неможливо, хтось втратив через бойові дії. Як оцифрувати трудову книжку самому — читай у матеріалі.

Увійди або зареєструйся на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Зліва на сторінці особистого кабінету вибери в меню Надання скан-копій трудової книжки. Відскануй свою паперову трудову книжку. — Скан-копія має бути кольорова.

— Роби копії всіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку.

— Переконайся, що копії чіткі.

— Рекомендована роздільна здатність при скануванні 300 dpi.

— Формат зображення має бути .jpg або .pdf.

— Розмір кожного файлу має бути не більший за 1 Мб. Додай відсканований документ та натисни кнопку Відправити до ПФУ.

Читати на тему Чи можна працювати і отримувати пенсію: що передбачає законодавство Отримувати пенсію та зарплату водночас можливо!

Більш наочно усе викладено в оцій відеоінструкції, як оцифрувати трудову книжку та завантажити скан-копії на сайт ПФУ.

Після оброблення твоєї заяви ти матимеш оцифрований документ, тобто тепер вже електрону трудову книжку, яка зберігатиметься на порталі ПФУ.

Загалом, починаючи з 10 червня 2021 року в Україні усі кадрові питання вирішуються вже через електронні трудові книжки. Нині роботодавець може заповнювати й паперовий варіант, але цей перехідний період завершиться 10.06.2026.

Паперові книжки тепер здебільшого не знаходяться у відділах кадрів підприємств, їх віддають на руки робітникові. Але зберігати їх є сенс, особливо тим, хто має трудовий (страховий) стаж до 2004 року. Якщо твоя трудова діяльність почалася раніше, додати інформацію по період до 2004 року потрібно саме через відповідні скановані копії. Тим, хто не оцифрує дані вчасно, є ризик втратити роки стажу та сотні гривень з пенсії. Проте відновити цю інформацію можна буде через суд. Це стосується даних про стаж до 2004 року. Оцифрувати трудову книжку можна самостійно або ж доручити це працівникам відділу кадрів за місцем роботи.

Вікна-Новини ділилися, якою буде мінімальна пенсія у 2026 році і чи підвищать її.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!