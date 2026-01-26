Пенсії подвояться: в уряді готують оновлення нарахування виплат

У 2026 році уряд України розпочинає впровадження фундаментальної пенсійної реформи, яка має докорінно змінити систему соціального забезпечення та суттєво підвищити рівень життя літніх людей.

Пенсії стануть більшими: що відомо

Міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін анонсував амбітний план підвищення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень, що майже вдвічі перевищує поточний показник у 3,4 тисячі. За словами посадовця, таке зростання торкнеться щонайменше третини українських пенсіонерів, зокрема колишніх працівників бюджетної сфери, які мали тривалий стаж, але отримували невисокі заробітні плати.

Головною умовою для такої трансформації є перезапуск солідарної системи, без якого, на думку міністра, соціальну систему країни може очікувати колапс.

Ключовим елементом реформи є перехід до трискладової структури виплат, яка замінить чинну застарілу модель. Нова система складатиметься з солідарної пенсії, професійних (спеціальних) виплат та накопичувальної частини.

Солідарний рівень тепер буде напряму залежати від внесків: за такого підходу вчителі або лікарі зі стажем понад 40 років зможуть розраховувати на зростання виплат у півтора-два рази.

Для тих, хто не має достатнього страхового стажу, передбачена базова соціальна виплата, розмір якої щорічно визначатиметься бюджетом і в ідеалі має покривати фактичний прожитковий мінімум, що наразі становить 2595 гривень, але потребує перегляду.

Важливим кроком стане відокремлення спеціальних пенсій від загального солідарного кошика. Відтепер професійні виплати для осіб із пільговим стажем здійснюватимуться виключно зі спеціально створених фондів.

Це означає, що людина зможе вийти на відпочинок раніше, але кошти із солідарної системи почне отримувати лише після досягнення загального пенсійного віку. Такий підхід має на меті усунути дисбаланси та забезпечити справедливість: розмір пенсії тепер визначатиметься не кількістю років у професії, а реальною сумою сплачених внесків.

Для повного переведення спецпенсій у професійний формат знадобиться близько 13 років, якщо процес розпочнеться вже у поточному або наступному році.

Третій етап реформи передбачає запуск добровільної накопичувальної системи, який може стартувати у 2027 році. Громадяни отримають можливість робити додаткові відрахування до персональних фондів понад обов’язковий єдиний соціальний внесок.

Мета реформи — трансформувати сприйняття пенсії як державної подачки в усвідомлений результат власної праці та капіталізації внесків. Наразі Кабмін завершує роботу над відповідним законопроєктом, попереду — етап узгодження з міжнародними партнерами та голосування у Верховній Раді.

