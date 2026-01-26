Пенсии удвоятся: в правительстве готовят обновление начисления выплат

В 2026 году правительство Украины начинает внедрение фундаментальной пенсионной реформы, которая должна коренным образом изменить систему социального обеспечения и существенно повысить уровень жизни пожилых людей.

Пенсии станут больше: что известно

Министр социальной политики, семьи и нацедности Денис Улютин анонсировал амбициозный план повышения минимальной пенсии до 6 тысяч гривен, что почти вдвое превышает текущий показатель в 3,4 тысяч. По словам чиновника, такой рост коснется не менее трети украинских пенсионеров, в том числе бывших работников бюджетной сферы, которые имели длительный стаж, но получали невысокие заработные платы.

Главным условием такой трансформации является перезапуск солидарной системы, без которого, по мнению министра, социальную систему страны может ожидать коллапс.

Ключевым элементом реформы является переход к трехсложной структуре выплат, которая заменит действующую устаревшую модель. Новая система будет состоять из солидарной пенсии, профессиональных (специальных) выплат и накопительной части.

Солидарный уровень теперь будет напрямую зависеть от вкладов: при таком подходе учителя или врачи со стажем более 40 лет смогут рассчитывать на рост выплат в полтора-два раза.

Для тех, кто не имеет достаточного страхового стажа, предусмотрена базовая социальная выплата, размер которой будет ежегодно определяться бюджетом и в идеале должен покрывать фактический прожиточный минимум, что составляет 2595 гривен, но требует пересмотра.

Важным шагом станет отделение специальных пенсий от общей солидарной корзины. Теперь профессиональные выплаты для лиц со льготным стажем будут осуществляться исключительно из специально созданных фондов.

Это значит, что человек сможет выйти на отдых раньше, но средства из солидарной системы начнут получать только по достижении общего пенсионного возраста. Такой подход должен устранить дисбалансы и обеспечить справедливость: размер пенсии теперь будет определяться не количеством лет в профессии, а реальной суммой уплаченных взносов.

Для полного перевода спецпенсий в профессиональный формат понадобится около 13 лет, если процесс начнется в текущем или следующем году.

Третий этап реформы предполагает запуск добровольной накопительной системы, которая может стартовать в 2027 году. Граждане получат возможность производить дополнительные отчисления в персональные фонды сверх обязательного единого социального взноса.

Цель реформы — трансформировать восприятие пенсии как государственной подачки в осознанный результат собственного труда и капитализации вкладов. В настоящее время Кабмин завершает работу над соответствующим законопроектом, впереди этап согласования с международными партнерами и голосования в Верховной Раде.

