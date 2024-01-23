Таблица выхода на пенсию по возрасту: когда на отдых и сколько нужно стажа

В 2024 году вырастет продолжительность страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту. С 1 января, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, граждане должны иметь в своем активе как минимум 31 год страхового стажа. В нашем материале смотри удобную и понятную таблицу выхода на пенсию по возрасту.

Выход на пенсию по возрасту в Украине

Те, у кого по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право выходить на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 21 года. При наличии страхового стажа от 15 до 20 лет пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

Если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти. Этот процесс продлится до 2028 года. Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

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Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Обратиться за назначением пенсии можно как лично — в любой сервисный центр Пенсионного фонда вне зависимости от места жительства, так и дистанционно, воспользовавшись порталом электронных услуг ПФУ.

Таблица выхода на пенсию по возрасту

Страховой стаж можно официально докупить. За каждый недостающий месяц нужно внести взнос, который по меньшей мере равен сумме минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на коэффициент 2.

Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной зарплаты, с 1 января это 1562 грн. Итак, месяц стажа стоит 3134 грн, год — 37488 грн, два — 74976 грн, три — 112824 грн.

С 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине увеличится с 2 093 грн. до 2 361 грн., максимальная — с 20 930 грн. до 23 610 грн.

Надеемся, мы ответили на вопросы, которые возникли у тебя в связи с изменениями в продолжительности страхового стажа для выхода на пенсию.

А если тебя интересует возможная индексация и повышение выплат в 2024 году, — читай наш материал об этом.

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