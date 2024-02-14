Если нет стажа, какая будет пенсия: что нужно знать о социальной помощи в Украине

Пенсия в Украине назначается при страховом стаже. Чем больше страховой стаж, тем раньше у человека есть возможность выйти на пенсию.

Страховой стаж человек получает за тот период, за который работодатель платит ежемесячные обязательные страховые взносы (ЕСВ). Если человек ФЛП, то взнос должен платить самостоятельно.

Впрочем, пожилые люди, не имеющие нужного страхового стажа, могут получать социальную помощь, так называемую социальную пенсию по возрасту. Поэтому читай, какая будет пенсия, если нет стажа, в нашем материале.

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Кто может выйти на пенсию в 2024 году

В Минсоцполитики отмечают, что с 1 января 2024 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 31 года страхового стажа.

Выйти на пенсию в 63 года сможет человек, имеющий 21 год страхового стажа. После достижения 65 лет выйти на пенсию по возрасту можно будет тем лицам, которые имеют страховой стаж от 15 до 21 года. В дальнейшем продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию, будет расти до 2028 года.

Если нет стажа, какой будет пенсия

Если у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он имеет право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат — социальная пенсия по возрасту, говорится в постановлении Кабмина.

Размер этой помощи состоит из разницы между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн).

Следует отметить, что социальная пенсия по возрасту без трудового стажа перечисляется каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Что нужно, чтобы получить пенсию без стажа

Если у человека есть менее 15 лет страхового стажа и он хочет оформить социальную помощь, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или по адресу фактического проживания. С собой нужно иметь следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность пенсионера и его местожительство + ИНН;

справка об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера);

право на доходы и имущественное состояние (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующие месяцу обращения за назначением помощи.

В Украине существуют разные виды пенсий. Ранее мы рассказывали, что известно о пенсии по потере кормильца.

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