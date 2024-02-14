Економія

Якщо немає стажу, якою буде пенсія: що треба знати про соціальну допомогу в Україні

Богдана Макалюк, журналістка сайту 14 Лютого 2024, 12:30
Якщо немає стажу, яка буде пенсія: правила виплат в Україні
Фото: Pexels

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