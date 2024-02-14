Якщо немає стажу, якою буде пенсія: що треба знати про соціальну допомогу в Україні

Пенсія в Україні назначається за наявності страхового стажу. Чим більший страховий стаж, тим раніше у людини є змога вийти на пенсію.

Страховий стаж людина здобуває за той період, протягом якого роботодавець сплачує щомісячні обов’язкові страхові внески (ЄСВ). Якщо людина ФОП, то внесок вона має сплачувати самостійно.

Утім, люди похилого віку, які не мають потрібного страхового стажу можуть отримувати соціальну допомогу, так звану соціальну пенсію за віком. Тому читай, яка буде пенсія, якщо немає стажу, у нашому матеріалі.

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Хто може вийти на пенсію у 2024 році

У Мінсоцполітики зазначають, що з 1 січня 2024 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

Вийти на пенсію у 63 роки зможе людина, яка має 21 рік страхового стажу. Після досягнення 65 років вийти на пенсію за віком можна буде тим особам, які мають страховий стаж від 15 до 21 року. Надалі тривалість страхового стажу, який дає право на вихід на пенсію, зростатиме до 2028 року.

Якщо немає стажу, якою буде пенсія

Якщо ж у людини менш як 15 років стажу, у віці 65 років вона має право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат — соціальна пенсія за віком, йдеться у постанові Кабміну.

Розмір цієї допомоги складається з різниці між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2361 грн), і середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 грн).

Варто зауважити, що соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з огляду на майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід.

Що потрібно, щоб отримати пенсію без стажу

Якщо в особи менш як 15 років страхового стажу й вона хоче оформити соціальну допомогу, треба звернутися в органи соціального захисту за місцем прописки або за адресою фактичного проживання. З собою треба мати такі документи:

заява;

документ, що засвідчує особу пенсіонера та його місце проживання + ІПН;

довідка про наявний страховий стаж (видається у Пенсійному фонді на запит пенсіонера);

декларація про доходи й майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні пів року, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

В Україні існують різні види пенсій. Раніше ми розповідали, що відомо про пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

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