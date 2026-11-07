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Чим корисна груша та кому протипоказане це солодке втілення вітамінів

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 07 Листопада 2026, 13:00 3 хв.
користь груші
Фото Unsplash

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