В Україні триває сезон груш. У листопаді до настання заморозків збирають зимові сорти цього соковитого фрукту, щоб смакувати ним впродовж холодної пори.

Груша, як і всі фрукти, чи не з першого погляду дає зрозуміти, що вона варта уваги. Так чим корисна груша?

Які корисні елементи містить груша

20% від денної норми клітковини;

дубильні, азотні й пектинові речовини;

вітаміни А, С, В1, В2, Е, К, Р, РР;

фолієва кислота;

ніацин;

флавоноїди;

фітонциди;

йод, цинк, мідь, залізо, фосфор, калій, кальцій, сірка, магній і натрій.

Чим корисна груша

Одна з найбільш очевидних корисних властивостей груші є її позитивний вплив на шлунково-кишковий тракт. Клітковина, яку вона містить, може полегшити процес травлення та допомогти людям, які страждають від запорів. Крім того, вживання груші може знизити рівень шкідливого холестерину у крові.

Може груша допомогти й з виведенням жовчі з організму та у боротьбі з інфекціями сечостатевих шляхів.

Також важливо знати, що флавоноїди містяться саме у шкірці груші та позитивно впливають на стан судин, покращують якість еритроцитів та згортання крові.

Не можна забувати й про те, що груша містить багато на антиоксиданти, що мають здатність допомагати у профілактиці хвороб серця та судин.

Та окрім внутрішніх змін, груша може спричинити й зовнішні. Її харчові волокна можуть покращити стан шкіри та уповільнити процес утворення зморшок.

Не менш важливий вплив груші мають і на жіноче здоров’я. Флавоноїди, які містить фрукт, здатні знизити ризик розвитку раку грудей і яєчників. А фолієва кислота може зменшити ризик викиднів, а також підвищити імунітет вагітних жінок.

Кому протипоказано вживати грушу

Важливо розуміти, що попри усі корисні властивості, для декого груші можуть бути дуже шкідливими. Насамперед це стосується, звісно, алергіків. А також не можна оминути увагою дітей, які більш вразливі, ніж дорослі.

Також не рекомендується вживати груші при загостреннях шлунково-кишкових хвороб, особливо виразці, адже фрукт може подразнити слизову оболонку тонкого кишечника.

Не варто їсти груші натщесерце будь-кому. Навіть якщо раніше організм практично ніколи не давав збою. І також не рекомендується запивати фрукти водою, оскільки це може спровокувати процес бродіння, що викличе дискомфорт у шлунку.

Раніше ми розповідали, як сушити груші в духовці, на сонці та в мікрохвильовій печі.

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