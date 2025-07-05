Вебкам атакує школярок — як обіцянки легких грошей заманюють неповнолітніх у пастку

Підлітки — вразлива група населення, на яку буквально полюють нечесні та небезпечні люди. Тобі може здаватися, що твоя дитина у безпеці, але реальність може виявитися набагато гіршою.

У телефонах підлітків може ховатися багато таємниць. Бум на вебкам не може не лякати, особливо враховуючи, на кого ціляться організатори.

Як вебкам “полює” на школярок та про що свідчать аналітичні дані, розібралося ВВС. Ми переповідаємо найцікавіше та розповідаємо, наскільки ця проблема актуальна для українських реалій.

Вебкам та школярки

За даними аналітичної компанії Semrush, з 2017 року вебкам-платформи набирають все більше переглядів по всьому світу більше, ніж утричі.

Наприклад, у квітні 2025 кількість переглядів сягнула 1,3 млрд.

Найбільше вебкам моделей та студій наразі працюють у Колумбії — 400 тис. та 12 тис. відповідно. Офіційно на роботу моделями наймають лише повнолітніх дівчат, але відомо, що на роботу залучають і школярок. Історія Ізабелли цьому підтвердження: її заманили на роботу, скориставшись поганим фінансовим становищем 17-річної дівчини.

— Вони змусили мене стрімити, не навчивши нічого. Сказали: ось камера, поїхали. Потім глядачі просили стрімити зі шкільного класу, а коли попросили про додаткові сексуальні дії, я вийшла у туалет і зробила це, — розповіла дівчина для ВВС. Власне, у Колумбії ця проблема поширена саме через низьке фінансове забезпечення населення. Студії заманюють моделей обіцянками про легкий заробіток, але інколи така робота перетворюється на рабовласництво. В інших країнах Європи та США найбільші платформи мають правила, які не дозволяють брати на роботу неповнолітніх, але обійти їх нескладно, кажуть самі моделі. Все через попит: глядачі, зазначають моделі, люблять геть юних. Ті, хто працює з дому, навіть ставить на фоні мʼякі іграшки чи щось на кшталт того. Деякі клієнти можуть просити моделей поводитися, як дитина. Окрім того, такі студії дурять моделей і платять зовсім мало. Зазвичай, стримінгові платформи забирають 50% заробітку, студії — 20-30%, а моделі отримують те, що залишається. Але не рідкість, коли на моделях економлять й платять всього кілька доларів за стрім. Дівчата терплять це, бо часто змушені самотужки утримувати велику родину та навіть відкладати собі на навчання. Читати на тему Сексуалізація інвалідності в TikTok: як жінок із синдромом Дауна експлуатують заради кліків У соціальній мережі TikTok шириться вкрай тривожний тренд, що викликає обурення та занепокоєння серед правозахисних організацій. А яка ситуація з вебкамом в Україні? В Україні вебкам-моделінг не є ні дозволеним, ні забороненим. За розповсюдження порнографічних елементів передбачена кримінальна відповідальність. Та відповідні сайти пропонують роботу всім від 18 років. Обовʼязковим етапом є перевірка документів та навчання моделей. Окрім того, існує чимало розгалужень вебкаму-моделінгу. Це не завжди повʼязано з сексуальними діями. Раніше ми розповідали тобі, як захистити себе в інтернеті від сексторшину та кібербулінгу, за посиланням.

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