Вебкам атакует школьниц — как обещания легких денег заманивают несовершеннолетних в ловушку

Подростки — уязвимая группа населения, на которую буквально охотятся нечестные и опасные люди. Тебе может казаться, что твой ребенок в безопасности, но реальность может оказаться гораздо хуже.

В телефонах подростков может скрываться множество тайн. Бум на вебкам не может не пугать, особенно учитывая, на кого целятся организаторы.

Как вебкам “охотится” на школьниц и о чем свидетельствуют аналитические данные, разобралось BBC. Мы рассказываем самое интересное и разобрались, актуальна ли эта проблема для украинских реалий.

Вебкам и школьницы

По данным аналитической компании Semrush, с 2017 года вебкам-платформы набирают все больше просмотров по всему миру.

Например, в апреле 2025 года количество просмотров достигло 1,3 млрд.

Больше всего вебкам моделей и студий сейчас работают в Колумбии — 400 тыс. и 12 тыс. соответственно. Официально на работу моделями нанимают только совершеннолетних девушек, но известно, что на работу привлекают и школьниц. История Изабеллы этому подтверждение: ее привлекли на работу, воспользовавшись плохим финансовым положением 17-летней девушки.

— Они заставили меня стримить, не научив ничего. Сказали: вот камера, поехали. Потом зрители просили стримить со школьного класса, а когда попросили о дополнительных сексуальных действиях, я вышла в туалет и сделала это, — рассказала девушка для BBC.

По сути, в Колумбии эта проблема распространена именно из-за низкого финансового обеспечения населения. Студии привлекают моделей обещаниями о легком заработке, но иногда такая работа превращается в рабовладение.

В других странах Европы и США самые большие платформы имеют правила, не позволяющие брать на работу несовершеннолетних, но обойти их несложно, говорят сами модели.

Все из-за спроса: зрители, отмечают модели, любят совсем юных. Те, кто работает из дома, даже ставит на фоне мягкие игрушки или что-то вроде того. Некоторые клиенты могут просить моделей вести себя как ребенок.

Кроме того, такие студии обманывают моделей и платят совсем мало. Обычно стриминговые платформы забирают 50% заработка, студии — 20-30%, а модели получают то, что остается. Но не редкость, когда на моделях экономят и платят всего несколько долларов за стрим.

Девушки терпят это, потому что часто вынуждены самостоятельно содержать большую семью и даже откладывать себе на учебу.

А какая ситуация с вебкам в Украине?

В Украине вебкам-моделинг не является ни разрешенным, ни незаконным. За распространение порнографических элементов предусмотрена уголовная ответственность.

Соответствующие сайты предлагают работу всем от 18 лет. Обязательным этапом является проверка документов и обучение моделей.

Кроме того, существует немало разветвлений веб-моделинга. Это не всегда связано с сексуальными действиями.

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