Как выбрать игрушку по возрасту ребенка: памятка для родителей от 0 до 14 лет

В первые годы жизни игра постепенно меняется вместе с навыками ребенка. Сначала малыш реагирует на звук, цвет, движение и осязание, позже учится хватать предметы, складывать их, сортировать и замечать связь между собственным действием и результатом. Именно поэтому развивающие игрушки для младенца и двухлетнего ребенка имеют разный уровень сложности.

Как выбрать игрушку от рождения до 3 лет

Для годовалых детей можно рассматривать пирамидки, большие сортеры, кубики, каталки и простые музыкальные игрушки. Такие игрушки для детей 1 года позволяют повторять понятные действия, тренировать координацию и постепенно переходить к простому конструированию. Ближе к двум-трем годам к этому прилагаются ролевые сюжеты и подражание взрослым.

Что проверить с точки зрения безопасности

В Украине требования к этой продукции определяет Технический регламент безопасности игрушек, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 28 февраля 2018 года №151. Он предусматривает знак соответствия техническим регламентам, а также возрастные ограничения и предупреждения, если они нужны для безопасного использования.

Перед покупкой следует обратить внимание на несколько вещей:

рекомендуемый возраст и предупреждение на упаковке;

целостность деталей и креплений;

информацию о производителе;

отсутствие доступных мелких элементов в изделиях для малышей;

инструкцию, если она необходима для безопасной игры.

Особенно внимательно следует осматривать игрушку, если ребенок еще часто тянет предметы в рот. Возрастная маркировка помогает отсеять неподходящие варианты, однако для маленьких детей наблюдение взрослого все равно остается важным.

Какие игрушки подходят детям от 3 до 7 лет

В дошкольном возрасте ребенок уже не просто перекладывает предметы, а придумывает истории, строит, рисует и постепенно учится действовать по правилам. Игрушки для ребенка 3-х лет могут включать в себя большие конструкторы, пазлы, ролевые наборы, материалы для творчества и первые несложные настольные игры.

В 3-4 года интересны короткие сюжеты и задания на форму, цвет и последовательность. В 5–7 лет можно переходить к более сложным правилам и планировке: конструкторы привлекают пространственное мышление, настольные игры тренируют память и умение ждать своей очереди, а творческие наборы помогают развивать мелкую моторику.

Как не купить дошкольнику игрушку “на вырост”

Хороший ориентир – ребенок понимает, как начать игру без долгих объяснений взрослого. Если каждый шаг показывать или выполнять вместо него, набор может оказаться преждевременно сложным. Не обязательно покупать модель с запасом на несколько лет: гораздо важнее, чтобы ею интересно было пользоваться сейчас.

В каталоге магазина Чудо Остров товары можно просматривать по возрасту, а затем сравнивать по типу игры и интересам ребенка. Это помогает сузить выбор и не ориентироваться только на яркую упаковку или популярность серии.

Что подарить ребенку от 7 до 14 лет

В 7–10 лет дети дольше работают над результатом, лучше соблюдают правила и уже могут планировать несколько шагов вперед. В этом возрасте становятся более сложными конструкторы, STEM-наборы, модели для сборки, стратегические настольные игры и творческие комплекты.

В 11–14 лет гораздо большее значение имеют личные увлечения. Ответ на вопрос, что подарить ребенку, лучше искать среди того, чем он интересуется сам: техника, науки, рисование, моделирование, настольные игры, коллекционирование или определенный фандом.

Как понять, что сложность подобрана удачно

Удачный уровень сложности оставляет простор для самостоятельности и в то же время предлагает нечто новое. Если все возможности набора становятся понятными через несколько минут, интерес может быстро угаснуть; если без взрослого не получается даже начать, лучше выбрать более доступный вариант.

Когда нужен подарок ребенку, следует соединить рекомендуемый возраст, текущие навыки и увлечения. Тогда у новой вещи есть больше шансов не остаться в коробке после первого вечера, а стать поводом для игры, эксперимента или нового хобби.

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