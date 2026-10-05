Детское Евровидение 2026: стало известно, под каким номером выступит украинская исполнительница

В финале песенного конкурса Детское Евровидение 2026 представительница Украины Эрика Колесниченко выступит под 11-м номером.

О результатах жеребьевки сообщило Суспільне.

Номер Украины на Детском Евровидении 2026

Представительница Украины Эрика Колесниченко будет выступать на Детском Евровидении 2026 под номером 11. Всего в конкурсе примут участие 16 исполнителей.

24-й песенный конкурс Детское Евровидение состоится 24 октября на Мальте. Страны-участники будут выступать в следующем порядке:

Нидерланды Кипр Португалия Черногория Сан-Марино Франция Польша Армения Мальта Италия Украина Северная Македония Ирландия Албания Грузия Испания

От Украины на Мальту поедет 11-летняя исполнительница Эрика Колесниченко из Белой Церкви. Девочка победила в Национальном отборе с композицией Не колискова, которую написала певица и автор песен Светлана Тарабарова.

Ранее мы сообщали о том, что 24-й конкурс Детское Евровидение состоится в городке Та-Кали на Мальте. Площадкой для музыкального шоу станет выставочный центр MFCC.

В ходе Национального отбора в августе было определено шесть финалистов. По результатам голосования Эрика Колесниченко и Злата Солоненко получили одинаковое количество баллов, однако победила Эрика с высшими баллами от зрителей.

Фото: Junior Eurovision Song Contest

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