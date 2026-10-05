Детское Евровидение 2026: стало известно, под каким номером выступит украинская исполнительница

В финале песенного конкурса Детское Евровидение 2026 представительница Украины Эрика Колесниченко выступит под 11-м номером.
О результатах жеребьевки сообщило Суспільне.
Номер Украины на Детском Евровидении 2026
Представительница Украины Эрика Колесниченко будет выступать на Детском Евровидении 2026 под номером 11. Всего в конкурсе примут участие 16 исполнителей.
24-й песенный конкурс Детское Евровидение состоится 24 октября на Мальте. Страны-участники будут выступать в следующем порядке:
- Нидерланды
- Кипр
- Португалия
- Черногория
- Сан-Марино
- Франция
- Польша
- Армения
- Мальта
- Италия
- Украина
- Северная Македония
- Ирландия
- Албания
- Грузия
- Испания
От Украины на Мальту поедет 11-летняя исполнительница Эрика Колесниченко из Белой Церкви. Девочка победила в Национальном отборе с композицией Не колискова, которую написала певица и автор песен Светлана Тарабарова.
Ранее мы сообщали о том, что 24-й конкурс Детское Евровидение состоится в городке Та-Кали на Мальте. Площадкой для музыкального шоу станет выставочный центр MFCC.
В ходе Национального отбора в августе было определено шесть финалистов. По результатам голосования Эрика Колесниченко и Злата Солоненко получили одинаковое количество баллов, однако победила Эрика с высшими баллами от зрителей.
Фото: Junior Eurovision Song Contest
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