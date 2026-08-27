Детское Евровидение-2026: объявлены финалисты Нацотбора

В Украине определили шесть финалистов Национального отбора на песенный конкурс Детское Евровидение-2026, который пройдет на Мальте.
Об этом вчера, 26 августа, сообщило Суспільне.
Детское Евровидение-2026: кто прошел в финал Нацотбора
Имена финалистов Национального отбора на Детское Евровидение стали известны во время четвертого выпуска Дневников Детского Евровидения. Среди участников Звездной школы были выбраны лучшие по результатам испытания.
Сообщается, что в финале дети приняли участие в повторном выступлении по открытому прослушиванию. Перед их выступлениями мастер-класс продемонстрировал победитель Евровидения-2022 – группа Kalush Orchestra.
Итак, 13 сентября в финале Нацотбора за право представлять Украину будут соревноваться:
- Роман Дорошенко, 12 лет, Киевская область;
- Дмитрий Карабет, 10 лет, Киев;
- Эрика Колесниченко, 11 лет, Киевская область;
- Анастасия Пошедина, 9 лет, родом из Харькова, живет в Киеве;
- Марко Сердинский, 12 лет, Ивано-Франковск;
- Злата Солоненко, 11 лет, Винницкая область.
Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2026 состоится 13 сентября в 18:00 на платформах Суспільного Мовлення. Победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей.
Ранее мы сообщали о том, что 24-й конкурс Детское Евровидение состоится 24 октября в городке Та-Кали на Мальте. Площадкой для шоу станет выставочный центр MFCC.
Фото: Junior Eurovision Song Contest
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