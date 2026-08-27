Детское Евровидение-2026: объявлены финалисты Нацотбора

В Украине определили шесть финалистов Национального отбора на песенный конкурс Детское Евровидение-2026, который пройдет на Мальте.

Об этом вчера, 26 августа, сообщило Суспільне.

Детское Евровидение-2026: кто прошел в финал Нацотбора

Имена финалистов Национального отбора на Детское Евровидение стали известны во время четвертого выпуска Дневников Детского Евровидения. Среди участников Звездной школы были выбраны лучшие по результатам испытания.

Сообщается, что в финале дети приняли участие в повторном выступлении по открытому прослушиванию. Перед их выступлениями мастер-класс продемонстрировал победитель Евровидения-2022 – группа Kalush Orchestra.

Итак, 13 сентября в финале Нацотбора за право представлять Украину будут соревноваться:

Роман Дорошенко , 12 лет, Киевская область;

, 12 лет, Киевская область; Дмитрий Карабет , 10 лет, Киев;

, 10 лет, Киев; Эрика Колесниченко , 11 лет, Киевская область;

, 11 лет, Киевская область; Анастасия Пошедина , 9 лет, родом из Харькова, живет в Киеве;

, 9 лет, родом из Харькова, живет в Киеве; Марко Сердинский , 12 лет, Ивано-Франковск;

, 12 лет, Ивано-Франковск; Злата Солоненко, 11 лет, Винницкая область.

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2026 состоится 13 сентября в 18:00 на платформах Суспільного Мовлення. Победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Ранее мы сообщали о том, что 24-й конкурс Детское Евровидение состоится 24 октября в городке Та-Кали на Мальте. Площадкой для шоу станет выставочный центр MFCC.

Фото: Junior Eurovision Song Contest

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