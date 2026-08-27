Дитяче Євробачення-2026: оголошено фіналістів Нацвідбору

В Україні визначили шість фіналістів Національного відбору на пісенний конкурс Дитяче Євробачення-2026, який відбудеться на Мальті.
Про це вчора, 26 серпня, повідомило Суспільне.
Дитяче Євробачення-2026: хто пройшов у фінал Нацвідбору
Імена фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення стали відомі під час четвертого випуску Щоденників Дитячого Євробачення. Серед учасників Зіркової школи було обрано найкращих за результатами випробувань.
Повідомляється, що у фіналі діти взяли участь у повторному виступі з відкритого прослуховування. Перед їхніми виступами майстер-клас продемонстрував переможець Євробачення-2022 — гурт Kalush Orchestra.
Отже, 13 вересня у фіналі Нацвідбору за право представляти Україну змагатимуться:
- Роман Дорошенко, 12 років, Київська область;
- Дмитро Карабет, 10 років, Київ;
- Еріка Колесніченко, 11 років, Київська область;
- Анастасія Пошедіна, 9 років, родом з Харкова, живе в Києві;
- Марко Сердинський, 12 років, Івано-Франківськ;
- Злата Солоненко, 11 років, Вінницька область.
Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026 відбудеться 13 вересня о 18:00 на платформах Суспільного Мовлення. Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.
Раніше ми повідомляли про те, що 24-й конкурс Дитяче Євробачення відбудеться 24 жовтня у містечку Та-Калі на Мальті. Майданчиком для шоу стане виставковий центр MFCC.
Фото: Junior Eurovision Song Contest
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