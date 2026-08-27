Дитяче Євробачення-2026: оголошено фіналістів Нацвідбору

В Україні визначили шість фіналістів Національного відбору на пісенний конкурс Дитяче Євробачення-2026, який відбудеться на Мальті.

Про це вчора, 26 серпня, повідомило Суспільне.

Дитяче Євробачення-2026: хто пройшов у фінал Нацвідбору

Імена фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення стали відомі під час четвертого випуску Щоденників Дитячого Євробачення. Серед учасників Зіркової школи було обрано найкращих за результатами випробувань.

Повідомляється, що у фіналі діти взяли участь у повторному виступі з відкритого прослуховування. Перед їхніми виступами майстер-клас продемонстрував переможець Євробачення-2022 — гурт Kalush Orchestra.

Отже, 13 вересня у фіналі Нацвідбору за право представляти Україну змагатимуться:

Роман Дорошенко , 12 років, Київська область;

, 12 років, Київська область; Дмитро Карабет , 10 років, Київ;

, 10 років, Київ; Еріка Колесніченко , 11 років, Київська область;

, 11 років, Київська область; Анастасія Пошедіна , 9 років, родом з Харкова, живе в Києві;

, 9 років, родом з Харкова, живе в Києві; Марко Сердинський , 12 років, Івано-Франківськ;

, 12 років, Івано-Франківськ; Злата Солоненко, 11 років, Вінницька область.

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026 відбудеться 13 вересня о 18:00 на платформах Суспільного Мовлення. Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Раніше ми повідомляли про те, що 24-й конкурс Дитяче Євробачення відбудеться 24 жовтня у містечку Та-Калі на Мальті. Майданчиком для шоу стане виставковий центр MFCC.

Фото: Junior Eurovision Song Contest

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