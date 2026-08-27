Гроші — тема, яка цікавить усіх. Національний банк України ще 22 липня 2024 року повідомив, що буде вилучати з обігу деякі банкноти 500 гривень.

Відомо, що їх замінять на нові.

Як це відбувається та чи потрібно спеціально йти міняти старі гроші — зібрали деталі у матеріалі.

НБУ вилучає банкноти 500 грн: що відомо

За повідомленням НБУ, з 1 серпня 2024 року Національний банк вилучає з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років.

Їх поступово замінюють на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.

— Тож банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень. Проте банкноти старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом, — йдеться у повідомленні.

Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати.

Причиною такого рішення є бажання підвищити якість готівки та замінити зношені банкноти, вік яких сягає майже 18 років.

Таким чином, з 1 серпня 2024 року:

банки України не видають із кас банкноти 500 грн старого зразка за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припиняє підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як відбувається процес заміни банкнот

Як пояснили у Нацбанку, після потрапляння у касу банку, банкнота номіналом 500 гривень старого зразка не повертатиметься в обіг, їх будуть передавати до НБУ для подальших перерахунку та утилізації.

Як виглядають старі і нові банкноти

НБУ вилучає банкноти по 500 гривень — які саме гроші виводять з обігу / 2 Фотографії

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