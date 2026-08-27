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НБУ вилучає банкноти по 500 гривень — які саме гроші виводять з обігу

Вікторія Мельник, журналістка сайту 27 Серпня 2026, 15:30 2 хв.
НБУ вилучає 500 гривень
Фото Pixabay

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