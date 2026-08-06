Для тебе Новини

Віктор Ющенко очолив новостворену наглядову раду Музею Голодомору

Марина Слизовська 06 Серпня 2026, 12:00 2 хв.
Віктор Ющенко

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь