Віктор Ющенко очолив новостворену наглядову раду Музею Голодомору

Третій президент України Віктор Ющенко очолив новостворену наглядову раду Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомляє пресслужба музею.

Ющенко очолив наглядову раду Музею Голодомору: що відомо

Віктор Ющенко був обраний головою наглядової ради Музею Голодомору шляхом відкритого голосування.

Заступником голови став посол Канади в Україні (2014-2019) Роман Ващук, секретарем — голова і засновниця Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока.

Повідомляється, що перше засідання новоствореної наглядової ради відбулося 4 серпня. Рада складається з 11 представників громадських об’єднань, міжнародних організацій, закордонного українства та наукової спільноти.

Новостворений орган має працювати постійно, його завдання — дбати про баланс інтересів держави й суспільства, забезпечувати прозорість усіх процесів та відкритість Музею Голодомору для світу.

— Головною роллю наглядової ради буде забезпечення належного контролю за діяльністю музею. Водночас є перелік завдань, які для нас справді будуть першочерговими. І такими завданнями є завершення будівництва другої черги музейного комплексу та створення постійної експозиції. Дуже важливою є системна комплексна робота із залучення міжнародного фінансування та забезпечення відкритості підзвітності роботи установи, — заявила міністерка культури Тетяна Бережна.

На думку Віктора Ющенка, першочергово треба мобілізувати кошти для добудови другої черги музею, що реалізувати під час війни буде непросто.

— У країні, що воює, про це не так легко говорити, бо завжди є актуальніші питання, які не можна ігнорувати. Тож питання пошуку фінансів дуже важливе. І тут необхідно залучити два крила: сильне і мотивоване національне крило, я маю на увазі можливості нашого бізнесу й економіки, а також українське закордоння, — заявив голова ради.

Віктор Ющенко також зазначив, що зараз, коли росіяни знову вчиняють геноцид української нації, розбудова та повноцінне функціонування такої державної інституції як Національний музей Голодомору-геноциду є важливими.

Тих, хто пережив штучний голод, уже майже не залишилося. Тож задля вшанування всіх, хто помер страшною голодною смертю у 1932–1933 роках, ми публікували історії жінок, які пам’ятають ті часи.

Фото: Музей Голодомору

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