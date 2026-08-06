Виктор Ющенко возглавил новосозданный наблюдательный совет Музея Голодомора

Третий президент Украины Виктор Ющенко возглавил наблюдательный совет Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщает пресс-служба музея.

Ющенко возглавил наблюдательный совет Музея Голодомора: что известно

Виктор Ющенко был избран главой наблюдательного совета Музея Голодомора на открытом голосовании.

Заместителем главы стал посол Канады в Украине (2014-2019) Роман Ващук, секретарем — глава и основательница Сети потомков Голодомора Ольга Сорока.

Сообщается, что первое заседание наблюдательного совета состоялось 4 августа. Совет состоит из 11 представителей общественных объединений, международных организаций, зарубежного украинства и научного сообщества.

Новый орган должен работать постоянно, его задача — заботиться о балансе интересов государства и общества, обеспечивать прозрачность всех процессов и открытость Музея Голодомора для мира.

— Главной ролью наблюдательного совета будет обеспечение надлежащего контроля над деятельностью музея. В то же время, есть перечень задач, которые для нас действительно будут первоочередными. И таковы задачи — завершение строительства второй очереди музейного комплекса и создание постоянной экспозиции. Очень важна системная комплексная работа по привлечению международного финансирования и обеспечения открытости подотчетности работы учреждения, — заявила министр культуры Татьяна Бережная.

По мнению Виктора Ющенко, в первую очередь нужно мобилизовать средства для достройки второй очереди музея, что реализовать во время войны будет непросто.

— В воюющей стране об этом не так легко говорить, потому что всегда есть более актуальные вопросы, которые нельзя игнорировать. Поэтому вопрос поиска финансов очень важен. И здесь необходимо привлечь два крыла: сильное и мотивированное национальное крыло, я имею в виду возможности нашего бизнеса и экономики, а также украинское зарубежье, — заявил глава совета.

Виктор Ющенко также отметил, что сейчас, когда россияне снова совершают геноцид украинской нации, развитие и полноценное функционирование такого государственного института как Национальный музей Голодомора-геноцида являются важными.

Переживших искусственный голод уже почти не осталось. Поэтому ради чествования всех, кто умер страшной голодной смертью в 1932–1933 годах, мы публиковали истории женщин, которые помнят те времена.

Фото: Музей Голодомору

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