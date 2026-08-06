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Виктор Ющенко возглавил новосозданный наблюдательный совет Музея Голодомора

Марина Слизовская 06 августа 2026, 12:00 2 мин.
Виктор Ющенко

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