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Мобилизация многодетных родителей 2026 года: что нужно знать и были ли какие-то изменения

Богдана Макалюк, журналист сайта 05 августа 2026, 13:00 5 мин.
отсрочка от мобилизации для многодетных родителей
Фото Depositphotos

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