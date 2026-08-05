Мобилизация многодетных родителей 2026 года: что нужно знать и были ли какие-то изменения

Мобилизация в Украине продолжается. Поэтому украинцев, у которых нет освобождения от призыва, могут мобилизовать. Однако предполагается ли мобилизация многодетных родителей в 2026 году?

Некоторые граждане Украины, в том числе многодетные родители, имеют отсрочку от мобилизации.

Адвокат Виолета Монастырская рассказала для Фактов ICTV, как происходит мобилизация многодетных родителей. Есть ли какие-нибудь изменения в 2026 году — читай в материале.

Что такое многодетная семья

Адвокат сначала объясняет, что такое многодетная семья. Супруги, состоящие в законном зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей, являются многодетной семьей.

Также семья считается многодетной, если троих и более детей воспитывает самостоятельно мать или отец.

К тому же в состав многодетной семьи также входят дети, которые учатся на дневной или дуальной форме в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования до окончания учебы в учебных заведениях. Но только до 23 лет, согласно статье 1 Закона Украины Об охране детства.

Право на отсрочку от мобилизации не предоставляется многодетным родителям, которые имеют задолженность по уплате алиментов.

Если сумма долга превышает размер платежей за три месяца, воспользоваться этим основанием для получения отсрочки не получится.

Мобилизация многодетных родителей 2026

Виолета Монастырская отмечает, что в соответствии со статьей 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации на законных основаниях нельзя мобилизовать лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Среди них есть женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Но они могут мобилизоваться по собственному желанию и решению ВЛК.

По словам адвоката, в 2026 году не вносили изменения в ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации по мобилизации многодетных родителей.

В соответствии с законом 10449 о внесении изменений по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, который вступил в силу 18 мая 2024 года, мобилизация многодетных родителей не будет проводиться.

Документы для получения отсрочки от мобилизации для многодетных родителей

Для многодетных родителей перечень документов зависит от семейного положения. Если мужчина состоит в браке и воспитывает троих и более общих детей, обычно достаточно предоставить свидетельства о рождении детей, в которых указано его отцовство, а также свидетельство о браке.

Если же мужчина разведен или имеет детей от разных браков, пакет документов будет шире.

Кроме свидетельств о рождении, могут понадобиться решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей, решение органа опеки либо письменное соглашение между родителями о том, кто осуществляет уход за детьми.

При наличии также подаются решение суда о нахождении ребенка на содержании отца, договор об уплате алиментов и заявление в ТЦК и СП.

Отец, который не проживает вместе с несовершеннолетними детьми, должен документально подтвердить, что содержит их.

Подтверждением могут быть документы о взыскании алиментов либо справка исполнительной службы, удостоверяющая отсутствие задолженности по уплате алиментов.

После сбора всех необходимых документов их подают в территориальный центр комплектования. Далее специальная комиссия проверяет основания и принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке.

Важно, что одним из ключевых критериев является место проживания детей. Если они живут с матерью, отцу необходимо документально подтвердить, что он их содержит, иначе право на отсрочку может отсутствовать.

Может ли получить отсрочку от мобилизации отчим (неродной отец), который воспитывает троих и более детей

Постановление Кабинета Министров №519 расширило перечень военнообязанных, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Теперь такое право имеют не только родные многодетные родители, но и мужчины, которые официально состоят в браке с матерью троих и более несовершеннолетних детей и фактически их воспитывают и содержат, даже если это пасынки или падчерицы.

Однако для этого необходимо подтвердить, что биологический отец не участвует в содержании детей или не может выполнять эту обязанность.

Кроме того, не должно быть других близких родственников (бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев и сестер), которые по закону могут обеспечивать детей, либо необходимо предоставить документы, объясняющие, почему они не имеют такой возможности.

Основаниями могут быть, в частности, свидетельство о смерти, решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или умершим, лишение родительских прав, отбывание наказания в местах лишения свободы, а также медицинские заключения, подтверждающие невозможность ухода за ребенком.

Для оформления отсрочки отчиму необходимо предоставить свидетельство о браке с матерью детей и документы, подтверждающие отсутствие или неспособность других лиц выполнять обязанность по их содержанию.

Таким образом, право на отсрочку распространяется и на мужчин, которые фактически выполняют обязанности отца в отношении детей жены от предыдущих отношений. Но если детей могут содержать биологический отец или другие близкие родственники, воспользоваться этим основанием для отсрочки не получится.

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