Отсрочка для родителей-одиночек в Резерв+: действительно ли все работает автоматически

Министерство обороны расширило перечень категорий граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+.

Теперь в системе появилась отсрочка для родителей-одиночек, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет. Об этом сообщило Минобороны.

Как оформить отсрочку через Резерв+

Согласно обновлениям, получить отсрочку для родителей-одиночек могут те матери или отцы, которые воспитывают ребенка самостоятельно, если другой из родителей умер или лишен родительских прав.

Решение принимается автоматически после проверки информации в государственных реестрах.

Процесс полностью автоматизирован и занимает от нескольких минут до нескольких часов. Не нужно собирать справки или посещать ТЦК, — отметили в Минобороны.

Чтобы оформить отсрочку через Резерв+, достаточно подать запрос в приложении. После этого система автоматически проверит данные в государственных реестрах.

Если основания подтвердятся, отсрочка для родителей-одиночек предоставляется автоматически, а информация о ней сразу появляется в электронном военном документе.

Для успешного получения отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан должны быть актуальны данные о ребенке, а также о смерти или лишении родительских прав другого родителя.

Какие еще отсрочки доступны в Резерв+

Сейчас в Резерв+ уже можно оформить 10 видов онлайн-отсрочек, среди них:

Люди с инвалидностью;

Временно непригодные к службе;

Родители ребенка с инвалидностью;

Родители трех и более детей;

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

Те, у кого супруг или супруга имеет инвалидность I или II группы;

Женщины и мужчины военнослужащих, воспитывающие ребенка;

Студенты и аспиранты;

Работники высших и профессионально-технических учебных заведений;

Родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребёнка до 18 лет.

Минобороны подчеркивает, что все запросы через Резерв+ обрабатываются автоматически — без ручного вмешательства и возможностей для манипуляций.

Система использует данные из государственных реестров, что гарантирует прозрачность, скорость и защиту от злоупотреблений.

