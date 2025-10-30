Отсрочка для родителей-одиночек в Резерв+: действительно ли все работает автоматически

Министерство обороны расширило перечень категорий граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+.
Теперь в системе появилась отсрочка для родителей-одиночек, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет. Об этом сообщило Минобороны.
Как оформить отсрочку через Резерв+
Согласно обновлениям, получить отсрочку для родителей-одиночек могут те матери или отцы, которые воспитывают ребенка самостоятельно, если другой из родителей умер или лишен родительских прав.
Решение принимается автоматически после проверки информации в государственных реестрах.
Процесс полностью автоматизирован и занимает от нескольких минут до нескольких часов. Не нужно собирать справки или посещать ТЦК, — отметили в Минобороны.
Чтобы оформить отсрочку через Резерв+, достаточно подать запрос в приложении. После этого система автоматически проверит данные в государственных реестрах.
Если основания подтвердятся, отсрочка для родителей-одиночек предоставляется автоматически, а информация о ней сразу появляется в электронном военном документе.
Для успешного получения отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан должны быть актуальны данные о ребенке, а также о смерти или лишении родительских прав другого родителя.
Какие еще отсрочки доступны в Резерв+
Сейчас в Резерв+ уже можно оформить 10 видов онлайн-отсрочек, среди них:
- Люди с инвалидностью;
- Временно непригодные к службе;
- Родители ребенка с инвалидностью;
- Родители трех и более детей;
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- Те, у кого супруг или супруга имеет инвалидность I или II группы;
- Женщины и мужчины военнослужащих, воспитывающие ребенка;
- Студенты и аспиранты;
- Работники высших и профессионально-технических учебных заведений;
- Родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребёнка до 18 лет.
Минобороны подчеркивает, что все запросы через Резерв+ обрабатываются автоматически — без ручного вмешательства и возможностей для манипуляций.
Система использует данные из государственных реестров, что гарантирует прозрачность, скорость и защиту от злоупотреблений.
Ранее мы подробно рассказывали о мобилизации студентов и о том, кто подлежит призыву.
