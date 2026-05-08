Трудовые мигранты в Украине: риски легализации и почему бизнес массово привлекает иностранцев

Кадровый дефицит, вызванный мобилизацией и массовым выездом населения за границу, заставляет украинский бизнес и власть искать радикальные решения. Если раньше иностранные рабочие были редкостью, то сегодня трудовые мигранты в Украине становятся обычным явлением в строительстве, дорожной сфере и агросекторе.

Индусы в Украине: первые результаты привлечения иностранцев в городах

Процесс привлечения иностранной силы уже вышел за пределы обсуждений и перешел в практическую плоскость. В областных центрах всё чаще можно увидеть зарубежных специалистов на объектах инфраструктуры.

В частности, индусы в Украине уже активно работают на стройках Ивано-Франковска. По словам мэра города Руслана Марцинкива, строительные компании испытывают критическую нехватку подсобных рабочих, поэтому вынуждены самостоятельно решать вопрос дефицита кадров.

Похожая ситуация наблюдается и в Черкассах. Глава города Анатолий Бондаренко сообщил, что к асфальтированию дорог привлечено около 10 иностранных работников, приехавших по рабочим визам. Из-за нехватки слесарей, ремонтников и дворников коммунальная сфера города становится всё более зависимой от миграционных ресурсов.

Сколько трудовых мигрантов в Украине появится в ближайшее время

Эксперты рынка труда пытаются спрогнозировать, сколько трудовых мигрантов в Украине будет работать уже через несколько лет. Точная цифра пока неизвестна, так как процесс только набирает обороты, однако бизнес уже сейчас готовит почву для массового заезда рабочих.

По словам президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, основными донорами рабочей силы станут страны, где уже налажены контакты с крупными игроками рынка. В первую очередь ожидаются:

из Индии;

рабочие из Непала и Филиппин;

трудовые мигранты из Бангладеш.

Баштанник подчеркивает, что это нормальная мировая практика: рынок труда работает по принципу конкуренции. Если украинцы уезжают в Польшу, то их места займут выходцы из Азии.

Существует мнение, что иностранцы обходятся дороже, ведь им часто платят больше, чем местным. Однако специалисты уверяют: производительность труда иностранца значительно выше.

Они приехали с одной целью — заработать деньги, поэтому готовы работать больше часов и дней, не отвлекаясь на домашние дела или семью. Это делает их экономически выгодными для агросектора и промышленности.

— Тот же непалец, он все равно куда-то поедет работать: в Польшу или в Украину. И чтобы он выбрал именно Украину, нужно создать лучшие условия здесь. Льготное налогообложение, упрощенный визовый режим или любые другие преимущества. Сегодня всё решает конкуренция, — ответил президент ассоциации.

Трудовые мигранты в Украине: риски и вызовы безопасности

Несмотря на экономические выгоды, существуют и определенные риски, которые сегодня активно обсуждают в правительственных кабинетах.

Нередко иностранцы используют получение вида на жительство только как билет для въезда в страну, после чего покидают работодателя и исчезают в неизвестном направлении;

Работодатели на данный момент не имеют рычагов контроля за пребыванием работника в течение всего срока действия документов;

Стоит подчеркнуть, что процесс легализации иностранной рабочей силы в Украине подлежит строгому государственному надзору. Действующий механизм оформления документов опирается на совместный приказ МИД, МВД и Службы безопасности Украины — именно этот нормативный акт устанавливает жесткие правила проверки иностранцев и определяет условия предоставления им разрешений на работу. Такие меры безопасности позволяют контролировать миграционные потоки в условиях военного положения.

В то же время жесткая юридическая процедура все чаще сталкивается с экономической реальностью. Согласно результатам масштабного исследования рынка труда, в котором приняли участие 126 ведущих HR-специалистов, ситуация с кадрами в стране становится критической. Уже сегодня более 74% украинских предприятий работают в условиях острого дефицита сотрудников.

