Хантавирус: что это и почему вспышка на круизном лайнере с украинцами испугала мир

Мир обеспокоен новостью о вспышке редкой инфекции на борту судна MV Hondius, следовавшего из Аргентины. Власти подтвердили смерть трех пассажиров, еще несколько человек эвакуированы в критическом состоянии.

Поскольку туристы уже разъехались по домам в Великобританию, США, Нидерланды и другие страны, начата масштабная операция по отслеживанию контактов. Среди экипажа корабля — пятеро украинцев.

Рассказываем, что это за болезнь и стоит ли опасаться новой пандемии.

Хантавирус: что это и когда он появился

Согласно данным Минздрава Украины, хантавирусы — это не одна конкретная болезнь, а целая группа инфекций, вызываемых различными штаммами. Это заболевание не является новым для науки; оно известно ученым десятки лет и зафиксировано во многих странах мира, в том числе хантавирус выявлен в Украине. Однако случаи заражения обычно единичны, что делает эту вспышку на круизном судне экстраординарным событием.

Как передается новая инфекция

Традиционно хантавирусы попадают к людям через грызунов: заражение происходит при вдыхании воздуха, загрязненного микрочастицами мочи, слюны или фекалий мышей. Однако ситуация на лайнере MV Hondius является исключительной. Здесь зафиксировали андский штамм (Andes), который, по информации BBC News Украина, обладает редкой способностью передаваться непосредственно от человека к человеку.

Эксперты рассматривают две версии заражения:

Контакт с вирусом во время высадок в дикую природу.

Передача инфекции внутри судна из-за длительного пребывания пассажиров в тесных, ограниченных пространствах кают.

Министр здравоохранения ЮАР подтвердил наличие этого штамма у двух человек на борту. Опыт предыдущих вспышек показывает, что вирус путешествует между людьми только при условии очень близкого и длительного физического контакта.

Наиболее показательным примером опасности стала смерть супругов из Нидерландов. Мужчина умер непосредственно на борту судна еще 11 апреля. Его жена, которая находилась с ним в одной каюте, успела покинуть лайнер 24 апреля во время остановки на острове Святой Елены, однако позже также скончалась от осложнений болезни.

Несмотря на высокую летальность штамма, Агентство по здравоохранению Великобритании успокаивает: хантавирус не способен к массовому распространению через повседневные контакты. Ты не можешь заразиться в магазине, офисе, школе или общественном транспорте. Вирус не стоек во внешней среде, поэтому риск для людей, не имевших сверхтесного контакта с больными на борту, остается минимальным.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Инкубационный период длится от 2 до 4 недель. По данным ВОЗ и UKHSA, первые признаки болезни легко спутать с гриппом:

внезапное повышение температуры и лихорадка;

сильная усталость и боль в мышцах;

боль в животе, тошнота, диарея;

одышка (на поздних этапах).

Смертность от хантавируса и долгосрочные последствия

Это одна из самых опасных инфекций по уровню летальности. Как сообщает Deutsche Welle, показатель смертности от хантавируса колеблется от 1–15% до критических 40–50%. Все зависит от штамма и состояния почек пациента: если развивается почечная недостаточность, шансы на выживание стремительно падают.

Ученые также предостерегают о долгосрочных последствиях: даже после выздоровления вирус может спровоцировать сердечно-сосудистые патологии или онкологические заболевания крови в будущем.

На сегодняшний день вакцина, которая была бы доступна массово, отсутствует. Специфического лечения хантавируса также не существует — врачи сосредотачиваются на поддержании функций организма и устранении симптомов в стационаре. Раннее обращение за помощью является решающим фактором для спасения жизни.

Угрожает ли нам новая пандемия

Доктор Мария Ван Керкхове (ВОЗ) успокаивает:

Это не Covid и не грипп.

Риск для общего населения остается низким, поскольку вирус не распространяется через повседневные социальные контакты в школах или магазинах.

В настоящее время судно MV Hondius направляется к испанским Канарским островам для полной дезинфекции. Вернувшихся британских пассажиров просят самоизолироваться на 45 дней. Власти продолжают наблюдать за экипажем, в частности за пятью украинцами, чтобы не допустить дальнейшего распространения андского штамма.

