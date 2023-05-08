Праздники

День памяти и примирения — 8 мая в мировой истории и символизм этого дня для Украины

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 08 мая 2023, 15:25
Що відзначають 8 травня - день примирення та як відзначають День перемоги в Європі
Фото: Pixabay

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