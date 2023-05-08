День памяти и примирения — 8 мая в мировой истории и символизм этого дня для Украины

8 мая Украина вместе со всем цивилизованным миром отмечает День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны и победе над нацизмом. Читай, что значит эта дата в истории.

8 мая в мировой истории

7 мая 1945 года в Реймсе был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу через сутки — 8 мая вечером. Однако по требованию СССР 8 мая в пригороде немецкой столицы Карлсхорст был подписан еще один Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Он, по сути, подтвердил время прекращения войны — 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому). 9 мая этот документ был доставлен Иосифу Сталину. Поэтому День победы в Советском Союзе всегда отмечался именно в этот день пышным военным парадом.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года призвала мир 8-9 мая чтить память жертв самой кровавой войны 20-го века.

День памяти и примирения в Украине

24 февраля 2022 года Россия развязала кровавую войну в Украине, которая стала самой большой угрозой безопасности и миру в Европе со времен Второй мировой войны.

СССР, а затем его преемница Россия, все эти годы манипулировала историческими фактами, искажая реальность в свою пользу. РФ систематически обесценивает вклады других стран и народов в победу над нацизмом.

Поэтому 4 мая 2022 Верховная Рада Украины приняла постановление “О недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом”. Ведь Украина и ее герои привнесли весомый вклад в общую победу мира в страшной войне 20-го века.

Украинская земля в период Второй мировой войны была одним из основных полей битвы, на котором мы потеряли 8 млн украинцев и представителей других народов, проживавших на нашей земле. Такая страшная цена победы.

Именно поэтому почтение подвига и памяти ветеранов, которые боролись с нацизмом и победили его, и всех, кого коснулась война, является моральной обязанностью украинцев, — говорится в документе.

Год назад в честь Дня памяти и примирения председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к украинцам со словами:

Победили нацистов — победим и рашистов.

— Мы не можем проиграть, потому что для нас это война за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности против имперских амбиций агрессивного соседа-преступника, — отметил Стефанчук.

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День памяти и примирения в Европе

В Европейском союзе 8 мая носит официальное название Victory in Europe Day. Ежегодно в этот день в 23:01 во многих городах проходит акция Первая минута мира.

Символом дня памяти стал красный мак, напоминающий своими лепестками следы крови от выстрелов. Обычно макет цветка крепят к одежде с левой стороны возле груди.

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