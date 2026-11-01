Посевной календарь на ноябрь 2026: когда лучше сеять и сажать

Последний месяц осени завершает огородный сезон. В ноябре владельцы приусадебных участков спешат успеть высадить последние растения и подготовить все к наступлению устойчивых холодов.

Месячный посевной календарь на ноябрь 2026 поможет лучше упорядочить дела, в соответствии с благоприятными ритмами Луны.

Рассказываем о благоприятных и неблагоприятных днях для посева и работ на участке в ноябре 2026 года.

Фазы Луны в ноябре 2026

Не каждый день удачный для работ на огороде или в саду. Лунные фазы влияют на Землю в целом и на растения в частности. Поэтому, если стремишься к наилучшим результатам на приусадебном участке, следует учитывать не только погоду, но и текущую фазу Луны.

Убывающая Луна (1–8 и 26–30 ноября): энергия направлена ​​вглубь, поэтому можно работать с корнеплодами и подземными частями растений. Рекомендован подзимний посев овощей, устойчивых к холодам, а также посадка чеснока, если еще позволяет погода.

Новолуние (9 ноября): энергия на минимуме, поэтому в этот день, а также перед и после него не стоит вообще приступать к посадке, можно только выполнять садоводческие работы по уборке территории.

Растущая Луна (11–23 ноября): соки двигаются к побегам и листьям. Идеальный период для активного садоводства, но уже большей частью в пределах дома: можно высадить в горшки лук, посеять микрозелень и т.д.

Полнолуние (24 ноября): соки давят на надземные части растений, поэтому с 23 по 25 число лучше не делать обрезку кустов и деревьев. В эту фазу можно мульчировать грядки и устанавливать защиту от диких животных.

Читать по теме Уход за клубникой осенью: что нужно сделать до наступления холодов Как ухаживать за клубникой осенью и подготовить кусты к зиме.

Благоприятные дни для посева и посадки в ноябре 2026

Благоприятные дни (6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 27, 28): если почва еще не промерзла, в этот период можно посадить холодостойкие культуры, а также активно заниматься комнатным садоводством, поскольку для него нет никаких препятствий в ноябре.

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки в ноябре 2026

Неблагоприятные дни (8, 9, 10, 15, 16, 17, 24): в этот период следует ограничить работы, связанные с растениями, а вместо этого навести порядок перед наступлением зимы. Можно обработать почву, заложить урожай на хранение, заняться вредителями и т.д.

Что можно сеять и сажать в ноябре 2026

Ноябрь завершает садово-огородные работы, однако еще можно провести подзимние посевы, которые не должны прорасти до наступления весны. Так можно засеять огород морковью, укропом, корневой петрушкой, щавелем и т.д. Когда придет весна, эти культуры должны опередить посевы, сделанные уже после зимы. При очень теплой погоде в ноябре, посевы могут успеть взойти и затем погибнут во время заморозков, поэтому также нужно учитывать температурные показатели.

Благоприятные дни по культурам:

Микрозелень: 6, 7, 11-14, 18-23, 27, 28

Петрушка на корень: 6, 7

Щавель: 6, 7, 11, 12, 22, 23, 27, 28

Укроп, петрушка, кинза: 6, 7, 11-14, 18-23, 27, 28

Чеснок: 6, 7, 11-14, 22, 23

Лук репчатый: 6, 7

Редис: 6, 7, 13, 14, 18-23, 27, 28

Морковь: 6, 7

Свекла: 6, 7

Клубника: 13, 14, 22, 23, 25-28

Абрикос, вишня, слива: 6, 7, 11-14, 22, 23

Черешня: 1, 2, 22, 23, 29, 30

Смородина: 1, 2, 13, 14, 20-23, 27-30

Виноград: 11-14

Кустарники, деревья: 1-7, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 27, 28

Сидераты: 6, 7, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 27, 28

Наш лунный календарь садовода-огородника на ноябрь 2026 поможет организовать и упорядочить твои работы на участке перед началом зимы.

Ранее мы рассказывали, когда садить виноград осенью и как это правильно сделать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!