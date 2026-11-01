Стиль жизни Садоводство и огород

Посевной календарь на ноябрь 2026: когда лучше сеять и сажать

Марина Слизовская, редактор сайта 01 ноября 2026, 10:30 4 мин.
лунный посевной календарь ноябрь 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь