Будет лучше, чем в Тоскане! Когда лучше садить виноград осенью и как это правильно сделать

Теплое солнце, виноградные лозы, а где-то в погребе дозревает урожай вина. Так обычно мы представляем именно итальянский отдых. И хотя немногие решаются перенести его в украинские реалии, все равно случаются смельчаки. Поэтому именно для них дальше рассказываем правила осенней посадки винограда.

Когда лучше сажать виноград осенью

Обычно для посадки винограда выбирают переходный период — весну или осень. Однако по всем погодным условиям именно осенью лучше садить виноград, ведь саженцы сразу начинают расти, получают достаточно осадков и становятся более выносливыми, чем весенние.

Лучший месяц для посадки винограда — октябрь, когда температура для укоренения на новом месте держится на одном уровне от +5 до +15 градусов, а вегетация растений прекращается. Однако не стоит оттягивать посадку растения очень долго, поскольку есть риск, что саженец не успеет прижиться перед заморозками.

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Правила осенней посадки винограда

Прежде всего, рекомендуется выбрать место для посадки винограда и заранее подготовить все. Если ты планируешь сажать несколько кустов, следует рассчитать, чтобы позже между взрослыми растениями было по меньшей мере 2,5 метра.

А если ты хочешь посадить виноград у дома, то от здания должно быть расстояние в полметра или метр. Также сооружение должно находиться севернее куста, чтобы он получал нужное количество солнца и одновременно имел защиту от холодных ветров. Кроме того, необходимо следить, чтобы место было в общем-то солнечное.

Ямку, в которую будешь высаживать виноград, следует подготовить за месяц. Ее необходимо вырыть глубиной 70 сантиметров, а на дно положить дренаж, чтобы влага не застаивалась. На него следует положить почву с удобрениями и горкой в центре ямы.

Также нужно подготовить сам саженец к посадке. Его за день до процедуры нужно замочить в растворе стимуляторов корнеобразования. Сами же корни следует укоротить на 20 сантиметров, чтобы способствовать разветвлению.

Перед посадкой корни растения опустить в глиняную болтушку. Затем можно саженец поставить на горку внутри подготовленной ямки, расправить корни и направить его вниз.

Дальше остается засыпать ямку землей. Затем необходимо только следить, чтобы растение было обильно полито — это около 20 литров на куст. Если же ожидаются холода, то также следует позаботиться об укрытиях для винограда на зиму. Почву вокруг растения можно также мульчировать опилками, торфом, перегноем, соломой.

Планируете со временем наслаждаться пышным урожаем и делать разные напитки из него? Тогда читай, как сделать домашнее вино из винограда.

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