Стиль жизни Садоводство и огород

Когда лучше сажать малину — осенью или весной: какой период выбрать

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 октября 2026, 17:00 4 мин.
Когда лучше сажать малину осенью или весной: советы для садоводов
Фото Pexels

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