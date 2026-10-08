Посадить малину можно и осенью, и весной, но один из этих периодов имеет больше преимуществ. Если правильно угадать со сроками, саженцы успеют хорошо прижиться и без проблем пережить зиму.

Когда лучше сажать малину осенью или весной, какой период выбрать для посадки и как правильно высадить саженцы — читай в материале.

Когда лучше сажать малину осенью или весной

Для большинства регионов Украины малину лучше всего сажать осенью — с сентября по октябрь. Главное, чтобы до стабильных морозов оставалось достаточно времени для укоренения.

Осенняя посадка имеет простое объяснение: земля после лета еще сохраняет тепло, а влаги обычно хватает благодаря дождям. В таких условиях корневая система может спокойно развиваться, пока надземная часть уже не растет так активно.

После зимы куст не будет тратить время на адаптацию к новому месту. Как только потеплеет, малина сможет перейти к активному росту.

Ориентироваться лучше не только на календарь. Если осень теплая, высаживать саженцы можно и в ноябре, но затягивать работу до самых морозов не стоит.

Оптимальный момент для посадки — примерно за 3–4 недели до стабильного похолодания.

Если осень в твоем регионе приходит рано или зимы бывают суровыми, посадку можно перенести на весну.

Конечно же, весенняя посадка тоже вполне возможна. Итак, как сажать малину весной? Малину сажают очень рано, примерно в апреле, когда земля уже оттаяла, но почки еще не успели распуститься.

Такой вариант особенно подходит для регионов с холодными зимами. Молодые саженцы не придется оставлять на зимовку сразу после посадки.

Есть и минус: весной земля быстрее пересыхает, поэтому молодым кустам нужен регулярный и достаточный полив. К тому же саженцу приходится одновременно укореняться и переходить к активному росту.

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Как сажать малину осенью

Малине нужно хорошо освещенное место, ведь в тени она развивается хуже. Участок также должен быть защищен от сильного ветра.

Не выбирай место, где после дождя надолго остается вода. Для малины важно, чтобы почва была рыхлой, плодородной и хорошо пропускала влагу.

Оптимальная кислотность почвы для растения — примерно pH 5,5–6,5. Перед посадкой очисти участок от сорняков и перекопай землю. При необходимости внеси компост или хорошо перепревший навоз. Также можно добавить фосфорно-калийные удобрения.

Если планируешь высаживать малину рядами, подготовь траншеи примерно 40 см глубиной и 50 см шириной. Для отдельных кустов подойдут посадочные ямы примерно 40×40 см.

Между саженцами оставляй 60–70 см, а между рядами — около 1,5–2 м. Так кусты не будут слишком загущенными и получат достаточно света.

Как правильно посадить малину осенью

Выбери правильное место. Сажай малину на солнечном участке, защищенном от сильного ветра. Мест, где застаивается вода, лучше избегать.

Сажай малину на солнечном участке, защищенном от сильного ветра. Мест, где застаивается вода, лучше избегать. Подготовь почву. Малина хорошо растет на легких суглинках или супесчаной почве с нейтральной кислотностью. Перед посадкой перекопай землю примерно на 30 см и внеси перегной или компост.

Малина хорошо растет на легких суглинках или супесчаной почве с нейтральной кислотностью. Перед посадкой перекопай землю примерно на 30 см и внеси перегной или компост. Подбери саженцы. Выбирай здоровые растения с крепкой корневой системой и побегами толщиной от 5 мм. Перед посадкой подержи корни в воде несколько часов.

Выбирай здоровые растения с крепкой корневой системой и побегами толщиной от 5 мм. Перед посадкой подержи корни в воде несколько часов. Подготовь ямы. Для саженцев сделай ямы примерно 40×40×40 см. Между кустами оставляй 0,7–1 м, а между рядами — 1,5–2 м.

Для саженцев сделай ямы примерно 40×40×40 см. Между кустами оставляй 0,7–1 м, а между рядами — 1,5–2 м. Посади малину. Поставь саженец на небольшой холмик в яме и расправь корни. Корневая шейка должна быть на уровне земли, после чего засыпь корни почвой и слегка ее уплотни.

Поставь саженец на небольшой холмик в яме и расправь корни. Корневая шейка должна быть на уровне земли, после чего засыпь корни почвой и слегка ее уплотни. Укороти побеги. После посадки побеги обрежь примерно до 30 см. Так растению будет легче направить силы на укоренение.

После посадки побеги обрежь примерно до 30 см. Так растению будет легче направить силы на укоренение. Полей куст. Сразу после посадки хорошо полей малину — ориентировочно 5 л воды на один саженец.

Сразу после посадки хорошо полей малину — ориентировочно 5 л воды на один саженец. Замульчируй землю. Накрой почву вокруг куста торфом, соломой, перегноем или перепревшими опилками. Мульча поможет сохранить влагу и защитить корни от холода.

Накрой почву вокруг куста торфом, соломой, перегноем или перепревшими опилками. Мульча поможет сохранить влагу и защитить корни от холода. Следи за влажностью. Если осень выдастся сухой, проверяй почву и при необходимости поливай малину до первых морозов.

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