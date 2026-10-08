Посадить малину можно и осенью, и весной, но один из этих периодов имеет больше преимуществ. Если правильно угадать со сроками, саженцы успеют хорошо прижиться и без проблем пережить зиму.
Когда лучше сажать малину осенью или весной, какой период выбрать для посадки и как правильно высадить саженцы — читай в материале.
Когда лучше сажать малину осенью или весной
Для большинства регионов Украины малину лучше всего сажать осенью — с сентября по октябрь. Главное, чтобы до стабильных морозов оставалось достаточно времени для укоренения.
Осенняя посадка имеет простое объяснение: земля после лета еще сохраняет тепло, а влаги обычно хватает благодаря дождям. В таких условиях корневая система может спокойно развиваться, пока надземная часть уже не растет так активно.
После зимы куст не будет тратить время на адаптацию к новому месту. Как только потеплеет, малина сможет перейти к активному росту.
Ориентироваться лучше не только на календарь. Если осень теплая, высаживать саженцы можно и в ноябре, но затягивать работу до самых морозов не стоит.
Оптимальный момент для посадки — примерно за 3–4 недели до стабильного похолодания.
Если осень в твоем регионе приходит рано или зимы бывают суровыми, посадку можно перенести на весну.
Конечно же, весенняя посадка тоже вполне возможна. Итак, как сажать малину весной? Малину сажают очень рано, примерно в апреле, когда земля уже оттаяла, но почки еще не успели распуститься.
Такой вариант особенно подходит для регионов с холодными зимами. Молодые саженцы не придется оставлять на зимовку сразу после посадки.
Есть и минус: весной земля быстрее пересыхает, поэтому молодым кустам нужен регулярный и достаточный полив. К тому же саженцу приходится одновременно укореняться и переходить к активному росту.
Как сажать малину осенью
Малине нужно хорошо освещенное место, ведь в тени она развивается хуже. Участок также должен быть защищен от сильного ветра.
Не выбирай место, где после дождя надолго остается вода. Для малины важно, чтобы почва была рыхлой, плодородной и хорошо пропускала влагу.
Оптимальная кислотность почвы для растения — примерно pH 5,5–6,5. Перед посадкой очисти участок от сорняков и перекопай землю. При необходимости внеси компост или хорошо перепревший навоз. Также можно добавить фосфорно-калийные удобрения.
Если планируешь высаживать малину рядами, подготовь траншеи примерно 40 см глубиной и 50 см шириной. Для отдельных кустов подойдут посадочные ямы примерно 40×40 см.
Между саженцами оставляй 60–70 см, а между рядами — около 1,5–2 м. Так кусты не будут слишком загущенными и получат достаточно света.
Как правильно посадить малину осенью
- Выбери правильное место. Сажай малину на солнечном участке, защищенном от сильного ветра. Мест, где застаивается вода, лучше избегать.
- Подготовь почву. Малина хорошо растет на легких суглинках или супесчаной почве с нейтральной кислотностью. Перед посадкой перекопай землю примерно на 30 см и внеси перегной или компост.
- Подбери саженцы. Выбирай здоровые растения с крепкой корневой системой и побегами толщиной от 5 мм. Перед посадкой подержи корни в воде несколько часов.
- Подготовь ямы. Для саженцев сделай ямы примерно 40×40×40 см. Между кустами оставляй 0,7–1 м, а между рядами — 1,5–2 м.
- Посади малину. Поставь саженец на небольшой холмик в яме и расправь корни. Корневая шейка должна быть на уровне земли, после чего засыпь корни почвой и слегка ее уплотни.
- Укороти побеги. После посадки побеги обрежь примерно до 30 см. Так растению будет легче направить силы на укоренение.
- Полей куст. Сразу после посадки хорошо полей малину — ориентировочно 5 л воды на один саженец.
- Замульчируй землю. Накрой почву вокруг куста торфом, соломой, перегноем или перепревшими опилками. Мульча поможет сохранить влагу и защитить корни от холода.
- Следи за влажностью. Если осень выдастся сухой, проверяй почву и при необходимости поливай малину до первых морозов.
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