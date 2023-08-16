Не только богата витаминами! В чем польза черноплодной рябины для здоровья человека

Поддерживать свое здоровье всегда хочется не только витаминами из таблеток, но и естественным путём. Полезные элементы удается получать из различных продуктов, в частности ягод. И когда надоедает есть только малину или голубику, тогда на помощь может прийти черноплодная рябина.

Этот кустарник культивируется обычно для получения лекарственного сырья, так что в его положительных качествах можно не сомневаться. Так что остается только узнать, в чем польза и вред черноплодной рябины.

Какие полезные элементы содержит черноплодная рябина

Плоды черноплодной рябины содержат: витамины A, K, B, C, E, глюкозу, сахарозу и фруктозу, а также пектины, дубильные вещества, бета-каротин, макро- и микроэлементы — медь, бор, марганец, железо.

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Кроме того, в ягодках есть сорбит, позволяющий их употреблять диабетикам. Также плоды черноплодной рябины содержат органические кислоты, в частности фолиевую и никотиновую.

Польза черноплодной рябины

Свойства черноплодной рябины способствуют нормализации работы кишечника и обмену веществ, укреплению кровеносных сосудов, снижению уровня холестерина, а также стимулируют выработку желчи и оказывают спазмолитическое действие.

Кроме того, благодаря дубильным веществам, содержащим плоды, из организма человека выводятся токсичные соединения. А пектины позволяют выводить еще и вредную микрофлору.

Также плоды применяют, чтобы предотвратить или лечить гипо- и авитаминоз, тиреотоксикоз и стимулировать работу щитовидной железы.

Вред и противопоказания черноплодной рябины

В основном вредно употреблять плоды черноплодной рябины людям с повышенным свертыванием крови, тромбозом, колитом, а также пониженным давлением, повышенной кислотностью и язвенной болезнью. Поэтому перед употреблением часто рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.

Также много витаминов есть в таких ягодах как черника, смородина и ежевика. Раньше мы рассказывали о полезных свойствах ежевики и ее опасных составляющих.

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