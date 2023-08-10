Для нервной системы и костей — подробно о пользе ежевики для организма

Сезонные ягоды — это ценный источник витаминов. И очень важно и полезно знать, какие элементы содержатся в тех или иных ягодах и действительно ли они полезны.
Особенно много витаминов в таких ягодах, как черника, смородина и ежевика.
О полезных свойствах ежевики и её опасных составляющих мы и расскажем тебе дальше.
Ежевика богата витамином С, который важен для сосудов. А ещё имеет огромное количество растительных волокон, которые снижают риск сердечно-сосудистых болезней.
В состав ежевики входит и витамин К — незаменимый для здоровья костей. Именно поэтому ягоду важно давать детям.
В состав ежевики входит и витамин К — незаменимый для здоровья костей. Именно поэтому ягоду важно давать детям.
А ещё ежевика может помочь справиться со стрессом. Например, если ты испытываешь отрицательные эмоции — попробуй “заесть” их пригоршней этих ягод. Ежевика также улучшает качество сна.
Ягода имеет большое количество биофлавоноидов — это соединения, которые обладают противовоспалительными и бактерицидными свойствами, поэтому в сезон обязательно ешь ежевику, чтобы повышать иммунитет.
Ежевика является сильным аллергеном, поэтому прежде чем употреблять, следует пробовать её с осторожностью.
Также ежевику не следует употреблять при проблемах с ЖКТ и пищеварением.
Также ежевику не следует употреблять при проблемах с ЖКТ и пищеварением.
Чуть меньше полезных свойств, чем у ежевики, имеет малина. Какие полезные свойства малины — рассказываем в другом материале.
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